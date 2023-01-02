Топ 7 нових технологій, які ми побачимо у 2023 році: як вони змінять світ

Метавсесвіт, супердодатки, цифрові двійники та квантові комп'ютери в кожен будинок: про тенденції розвитку технологій у наступному році розповідає Фокус.

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Чим швидше розвиваються технології на базі штучного інтелекту, тим виразніше простежуються тренди, яким слідуватимуть розробники, вчені й інженери в наступні роки. Ми ж вирішили зазирнути в найближчий рік, 2023-й, щоб зрозуміти, до чого нам варто готуватися: до занурення у віртуальний світ повністю, до квантового зв'язку та квантових гаджетів, до глобального інтернету речей, що охопить увесь світ, або ж до творення, поки роботи виконуватимуть за нас рутинні завдання?

Нові технології 2023: діджитал-двійники

Ця технологія досить молода, проте до неї все частіше вдаються не лише архітектори та інженери, а й військові, а також засновники великих підприємств. Діджитал-двійник якогось заводу, наприклад, дозволить створити різні моделі оптимізації підприємства, з яких засновники потім оберуть найкращу, щоб згодом підвищити прибуток. Вони також матимуть можливість спрогнозувати можливі помилки, знизити витрати, покращити контроль якості та профілактичного обслуговування.

[ + – ] Діджитал-близнюк нової моделі автомобіля Фото: ipk.fraunhofer.de

Однак діджитал-близнюк — це не тільки віртуальна копія фізичних об'єктів. Як правило, технологія дозволяє ще й моделювати робочі процеси, тобто створювати симулякри рятувальних місій, терористичних загроз, повітряних, наземних, морських операцій, де представники силових структур і військових відомств можуть відточувати свої навички, зайвий раз не ганяючи техніку, експлуатація та обслуговування якої коштує чималих грошей.

Те саме стосується і кібербезпеки. Цифровий близнюк може симулювати хакерську атаку на компанію чи установу. Завдання експертів-безпековців — запобігти можливим зламам і крадіжці даних. Стане в пригоді технологія і розробникам різноманітних додатків, особливо тим, які працюють на основі нейромережі. Тестуючи різні сценарії, вони можуть виявити слабкі сторони своїх проєктів, уразливості, й усунути їх, надавши кінцевому споживачеві цілісний, надійний і готовий до експлуатації продукт. Можливі сфери застосування враховують також: освіту, медицину, соціологію.

Інтернет речей, що пов'язує гаджети по всьому світу

Сенсори IoT (інтернету речей) сьогодні використовуються у багатьох сферах. Найпростіша і найвідоміша всім система, де вони застосовуються, — це "розумний дім", в якому телевізор, смарт-колонка, система управління світлом (вікнами, дверима) "розумний" дверний дзвінок і холодильник працюють, передаючи одне одному дані про користувача. Завдяки цьому людина може отримувати повідомлення про те, хто підходив до дверей її будинку, чи не порушено периметр, чи не намагався хтось проникнути в будинок, їй можна не дбати про список покупок — холодильник сам його складе, смарт-колонка ознайомить з останніми новинами, а разом зі смарт-телевізором і системою управління освітленням — розважить. І не забудьте ще про "розумний" автомобіль (це взагалі окрема історія).

[ + – ] Смарт-колонка для системи "розумний дім" Фото: thesparkwear.com

Подібні, але більш масштабні системи мають медики, військові, правоохоронці, вчені з різних галузей. "У чому тут проблема?" — спитайте ви. А в тому, що продукти часто працюють на різних платформах, які іноді дуже якісно стикуються між собою. У наступному році розробники спробують усунути цю проблему, виробивши стандарти та протоколи, спільні для всіх гаджетів інтернету речей.

Мережа IoT зростає, до неї вже додано десятки мільйонів пристроїв по всьому світу, тому трендом 2023 року у сфері технологій буде також кібербезпека інтернету речей, адже вже неодноразово хакери зламували користувачів саме через смарт-гаджети.

Кібербезпека, заснована на штучному інтелекті

Цілком природно, що кібербезпека стане одним із найважливіших технологічних трендів 2023 року. Нею дуже сильно перейнялися як приватні компанії, так і цілі держави, особливо після нападу РФ на Україну, якому передували злами об'єктів інфраструктури, сайтів держсектору та ресурсів великих приватних компаній на кшталт банків. З впровадженням 5G експерти з кібербезпеки матимуть можливість ще швидше обмінюватися даними та вирішувати складні завдання спільно. Однак цією ж перевагою неодмінно скористаються і хакери. Тому безпековцям важливо розробити платформи та додатки на алгоритмах ШІ та машинного навчання, які могли б оцінювати ризики миттєво, моніторити інформаційний простір із метою засікти найменші сигнали, що говорять про те, що злом можливий.

[ + – ] Хакери зламують не лише компанії, а й уряди Фото: Getty Images

Деякі компанії, на зразок Plain Concepts, розробляють симулятори атак, за допомогою яких фахівці з кібербезпеки можуть відточувати свої навички та вдосконалити продукти, тестувати системи безпеки в пошуках можливих уразливостей.

Квантові обчислення – для кожного

Будь-яка BigTech-компанія, що поважає себе, вже обзавелася власним квантовим комп'ютером. Такі є у Microsoft, Intel, IBM, AWS та Google. Вони величезні, складної конструкції та конфігурації, але, як стверджують вчені, здатні перевершити будь-який суперкомп'ютер. Однак китайська компанія SpinQ Technology пішла далі, запропонувавши будь-якому охочому придбати власний квантовий ПК задешево — $8 900. За допомогою Gemini Mini можна зрозуміти принцип квантових обчислень.

[ + – ] Огляд квантового комп'ютера Gemini Mini

Хоча Gemini Mini сприймається багатьма, як "виставковий зразок", усе ж таки пристрій демонструє важливий технологічний тренд — квантові комп'ютери, телефони, інтернет і зв'язок не за горами. Скоро все це стане звичним для нас і вийде з лабораторій до офісів, навчальних, фінансових і медичних закладів, громадських та урядових організацій, простих будинків.

Велику ставку вчені роблять на квантове шифрування — метод захисту інформації, завдяки якому зламати пристрій з метою отримати дані буде просто неможливо, оскільки система захисту розпізнаватиме атаку хакера буквально фізично.

[ + – ] Що таке квантова криптографія і як вона працює

Метавсесвіт все ще у тренді

Ця тенденція все ще тримається на плаву, оскільки багато гравців техноринку впевнені, що метавсесвіт має значні економічні перспективи. Аналітики прогнозують капіталізацію $800 млн до 2025 року і $2,5 трлн — через 10 років. За задумом розробників, у всесвіті віртуальної реальності можна буде не тільки розважатися, а й працювати, здобувати освіту, розвивати телемедицину й онлайн-торгівлю, а також фінансову сферу.

Багато компаній активно використовують метавсесвіти для тестування своїх продуктів, створення нового іміджу, налагодження зв'язків із потенційними споживачами. "Промисловий" метавсесвіт — одна з найбільших надій IT-галузі та Індустрії 5.0. Їй знайдуть масу застосувань: оцифрування реального світу, робота з великими даними у віртуальних середовищах, побудова моделей для досягнення мети сталого розвитку з оптимізацією витрат. По суті вона може стати всеосяжним цифровим двійником тієї реальності, в якій ми живемо.

Але поки що ми далекі від того моменту, коли зможемо перебувати в діджитал-всесвіті, що поєднує віртуальну та фізичну реальність у спільному онлайн-просторі.

[ + – ] Метавсесвіт розширюватиметься Фото: Getty Images

Супердодатки для IoT та метавсесвіту

Щоб мобільні додатки, платформи та цифрові екосистеми працювали злагоджено у тому ж метавсесвіті або системі інтернету речей, потрібні будуть так звані супердодатки, які ми також додали до топ нових технологій. Це, свого роду, швейцарський ніж, що має різні інструменти, тільки в діджитал-еквіваленті. Супердодаток можна буде використовувати для абсолютно різних цілей відповідно до потреб кожного користувача.

Швидше за все, такого роду ПЗ базуватиметься на одній платформі, що пропонує безліч послуг і можливість отримати персоналізований і привабливий досвід користувача. Супердодаток дозволить вам розважатися, вчитися, працювати, робити покупки, віртуально відвідувати лікаря і навіть подорожувати, не перемикаючись із програми на програму. Він також матиме таку функцію, як інтелектуальний чат-бот, поєднуватиме технології на основі IoT та іммерсивні можливості, такі як метавсесвіт.

Роботизована автоматизація процесів

Останній технологічний тренд 2023 року безпосередньо пов'язаний з розвитком таких технологій, як штучний інтелект, машинне навчання, робототехніка. Роботизована автоматизація процесів (РАП) активно впроваджуватиметься великим бізнесом, дослідницькими інститутами з різних сфер. Її сферою відповідальності стане не тільки безпосередньо автоматизація бізнес-процесів (чат-боти, які спілкуються з клієнтами, котрі складають типові договори для партнерів, що ведуть кореспонденцію), але й розвиток і впровадження різноманітних додатків, проведення транзакцій, обробка великих даних, збір та аналіз інформації.

Головна перевага РАП полягає в тому, що ця технологія зможе автоматизувати рутинні завдання і процеси, які раніше виконувались співробітниками. Водночас це не означає, що люди втратять роботу. Навпаки, вони зможуть зосередитись на більш творчих і продуктивних завданнях. РАП також покликана знизити витрати, підвищити рентабельність, скоротити час, що витрачається виконання трудомістких завдань, і, що найважливіше, знизити ймовірність помилок.

Усі вищезазначені технології повинні допомогти людині проявити її таланти, зайнятися творчістю і генерацією нових ідей, поки боти займатимуться нудною рутиною на кшталт секретарської роботи, відповідальними за завдання типу обслуговування рахунків, або найскладнішими процесами, як обробка Big Data.

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