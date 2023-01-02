Топ-7 новых технологий, которые мы увидим в 2023 году: как они изменят мир

Метавселенная, суперприложения, цифровые двойники и квантовые компьютеры в каждый дом: о тенденциях развития технологий в следующем году рассказывает Фокус.

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Чем быстрее развиваются технологии на базе искусственного интеллекта, тем отчетливей прослеживаются тренды, которым будут следовать разработчики, ученые и инженеры в последующие годы. Мы же решили заглянуть в ближайший год, 2023-й, чтобы понять, к чему нам следует готовиться: к погружению в виртуальный мир целиком, к квантовой связи и квантовым гаджетам, к глобальному Интернету вещей, который охватит весь мир, или же к созиданию, пока роботы будут выполнять за нас рутинные задачи?

Новые технологии 2023: диджитал-двойники

Данная технология достаточно молодая, однако к ней все чаще прибегают не только архитекторы и инженеры, но и военные, а также основатели крупных предприятий. Диджитал-двойник какого-нибудь завода, к примеру, позволит создать различные модели оптимизации предприятия, из которых учредители потом выберут самую лучшую, чтобы впоследствии повысить прибыль. Они также получат возможность спрогнозировать возможные ошибки, снизить затраты, улучшить контроль качества и профилактического обслуживания.

[ + – ] Диджитал-близнец новой модели автомобиля Фото: ipk.fraunhofer.de

Однако диджитал-близнец — это не только лишь виртуальная копия физических объектов. Как правило технология позволяет еще и моделировать рабочие процессы, то есть создавать симулякры спасательных миссий, террористических угроз, воздушных, наземных, морских операций, где представители силовых структур и военных ведомств могут оттачивать свои навыки, лишний раз не гоняя технику, эксплуатация и обслуживание которой стоит немалых денег.

То же касается и кибербезопасности. Цифровой близнец может симулировать хакерскую атаку на компанию или учреждение. Задача экспертов-безопасников — предотвратить возможные взломы и кражу данных. Пригодится технология и разработчикам разного рода приложений, особенно тех, которые работают на основе нейросети. Тестируя разные сценарии, они могут выявить слабые стороны своих проектов, уязвимости, и устранить их, предоставив конечному потребителю цельный, надежный и готовый к эксплуатации продукт. Возможные сферы применения включают также: образование, медицину, социологию.

Интернет вещей, связывающий гаджеты по всему миру

Сенсоры IoT (Интернета вещей) сегодня используются во многих сферах. Самая простая и известная всем система, где они применяются, — это "умный дом", в котором телевизор, смарт-колонка, система управления светом (окнами, дверьми) "умный" дверной звонок и холодильник работают, передавая друг другу данные о пользователе. Благодаря этому человек может получать уведомления о том, кто подходил к двери его дома, не нарушен ли периметр, не пытался ли кто-либо проникнуть в дом, ему можно не заботиться о списке покупок — холодильник сам его составит, смарт-колонка ознакомит с последними новостями, а вместе со смарт-телевизором и системой управления освещением — развлечет. И не забудьте еще об "умном" автомобиле (это вообще отдельная история).

[ + – ] Смарт-колонка для системы "умный дом" Фото: thesparkwear.com

Подобные, но более масштабные системы, есть у медиков, военных, правоохранителей, ученых из разных областей. "В чем тут проблема?" — спросите вы. А в том, что продукты часто работают на разных платформах, которые иногда не очень качественно стыкуются между собой. В следующем году разработчики попытаются устранить эту проблему, выработав стандарты и протоколы, общие для всех гаджетов Интернета вещей.

Сеть IoT растет, в нее уже включены десятки миллионов устройств по всему миру, поэтому трендом 2023 года в сфере технологий будет также кибербезопасность Интернета вещей, ведь уже неоднократно хакеры взламывали пользователей именно через смарт-гаджеты.

Кибербезопасность, основанная на искусственном интеллекте

Вполне естественно, что кибербезопасность станет одним из важнейших технологических трендов 2023 года. Ею очень сильно озаботились как частные компании, так и целые государства, особенно после нападения РФ на Украину, которому предшествовали взломы объектов инфраструктуры, сайтов госсектора и ресурсов крупных частных компаний вроде банков. С внедрением 5G эксперты по кибербезопасности получат возможность еще быстрее обмениваться данными и решать сложные задачи сообща. Однако этим же преимуществом непременно воспользуются и хакеры. Поэтому безопасникам важно разработать платформы и приложения на алгоритмах ИИ и машинного обучения, которые могли бы оценивать риски мгновенно, мониторить информационное пространство с целью засечь малейшие сигналы, говорящие о том, что взлом возможен.

[ + – ] Хакеры взламывают не только компании, но и правительства Фото: Getty Images

Некоторые компании, вроде Plain Concepts, разрабатывают симуляторы атак, с помощью которых специалисты по кибербезопасности могут оттачивать свои навыки и усовершенствовать продукты, тестировать системы безопасности в поисках возможных уязвимостей.

Квантовые вычисления — для каждого

Любая уважающая себя BigTech-компания уже обзавелась собственным квантовым компьютером. Таковые есть у Microsoft, Intel, IBM, AWS и Google. Они огромные, сложной конструкции и конфигурации, но, как утверждают ученые, способны перещеголять любой суперкомпьютер. Однако китайская компания SpinQ Technology пошла дальше, предложив любому желающему приобрести собственный квантовый ПК задешево — $8900. При помощи Gemini Mini можно понять принцип квантовых вычислений.

[ + – ] Обзор квантового компьютера Gemini Mini

Хотя Gemini Mini воспринимается многими, как "выставочный образец", все же устройство демонстрирует важный технологический тренд — квантовые компьютеры, телефоны, Интернет и связь не за горами. Скоро все это станет привычным для рас и выйдет из лабораторий в офисы, учебные, финансовые и медицинские учреждения, общественные и правительственные организации, простые дома.

Большую ставку ученые делают на квантовое шифрование — метод защиты информации, благодаря которому взломать устройство с целью получить данные будет просто невозможно, потому как система защиты будет распознавать атаку хакера буквально на физическом уровне.

[ + – ] Что такое квантовая криптография и как она работает

Метавселенная все еще в тренде

Эта тенденция все еще держится на плаву, так как многие игроки техно-рынка уверены, что метавселенная имеет значимые экономические перспективы. Аналитики прогнозируют капитализацию в $800 млн к 2025 году и $2,5 трлн — через 10 лет. По задумке разработчиков, во вселенной виртуальной реальности можно будет не только развлекаться, но и работать, получать образование, развивать телемедицину и онлайн-торговлю, а также финансовую сферу.

Многие компании активно используют метавселенные для тестирования своих продуктов, создания нового имиджа, налаживания связей с потенциальными потребителями. "Промышленная" метавселенная — одна из самых больших надежд IT-отрасли и Индустрии 5.0. Ей найдут массу применений: оцифровка реального мира, работа с большими данными в виртуальных средах, построение моделей для достижения целей устойчивого развития с оптимизацией затрат. По сути, она может стать всеобъемлющим цифровым двойником той реальности, в которой мы живем.

Но пока что мы далеки от того момента, когда сможем находиться в диджитал-вселенной, сочетающей виртуальную и физическую реальности в общем онлайн-пространстве.

[ + – ] Метавселенная будет расширяться Фото: Getty Images

Суперприложения для IoT и метавселенной

Чтобы мобильные приложения, платформы и цифровые экосистемы работали слаженно в той же метавселенной или системе Интернета вещей, нужны будут так называемые суперприложения, которые мы тоже включили в топ новых технологий. Это, своего рода, швейцарский нож, располагающий различными инструментами, только в диджитал-эквиваленте. Суперприложение можно будет использовать для абсолютно разных целей в соответствии с потребностями каждого пользователя.

Скорее всего, такого рода ПО будет основываться на одной платформе, предлагающей множество услуг и возможность получить персонализированный и привлекательный пользовательский опыт. Суперприложение позводит вам развлекаться, учиться, работать, делать покупки, виртуально посещать врача и даже путешествовать, не переключаясь с программы на программу. Оно также будет иметь такую функцию, как интеллектуальный чат-бот, сочетать технологии на основе IoT и иммерсивные возможности, такие как метавселенная.

Роботизированная автоматизация процессов

Последний технологический тренд 2023 года напрямую связан с развитием таких технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, робототехника. Роботизированная автоматизация процессов (РАП) будет активно внедряться большим бизнесом, исследовательскими институтами из разных сфер. Ее сферой ответственности станет не только непосредственно автоматизация бизнес-процессов (чат-боты, общающиеся с клиентами, составляющие типичные договора для партнеров, ведущие корреспонденцию), но и развитие и внедрение разного рода приложений, проведение транзакций, обработка больших данных, сбор и анализ информации.

Главное преимущество РАП состоит в том, что данная технология сможет автоматизировать рутинные задачи и повторяющиеся процессы, которые раньше выполнялись сотрудниками. В то же время это не значит, что люди лишатся работы. Наоборот, они смогут сосредоточиться на более творческих и продуктивных задачах. РАП также призвана снизить затраты, повысить рентабельность, сократить время, затрачиваемое на выполнение трудоемких задач, и, что самое важное, снизить вероятность ошибок.

Все вышеперечисленные технологии должны помочь человеку проявить его таланты, заняться творчеством и генерацией новых идей, пока боты будут заниматься скучной рутиной вроде секретарской работы, ответственными задачами типа обслуживания счетов, или сложнейшими процессами, как обработка Big Data.

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