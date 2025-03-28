Мы всего лишь переменные в коде: некоторые ученые считают, что наша Вселенная — это симуляция

Мысль о том, что наша Вселенная может быть всего лишь сложной симуляцией, интриговала мыслителей на протяжении многих веков, превратившись из философских размышлений в научный дискурс. В последние годы эта идея набирает обороты, а исследователи изучают различные способы обосновать или опровергнуть гипотезу о симуляции.

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Об этом пишет Popular Mechanics.

Одним из таких исследователей является физик Мелвин Вопсон, который ввел "Второй закон инфодинамики". Этот принцип предполагает, что в системах, содержащих информационные состояния, информационная энтропия остается постоянной или уменьшается со временем, в отличие от Второго закона термодинамики, согласно которому физическая энтропия увеличивается.

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Работа Вопсона предполагает, что тенденция Вселенной к симметрии и порядку может свидетельствовать о наличии в основе информационного каркаса, схожего с вычислительным процессом.

Несмотря на всю интригу таких размышлений, гипотеза симуляции сталкивается со значительным скептицизмом в научном сообществе. Критики утверждают, что она не имеет эмпирических доказательств и в значительной степени опирается на умозрительные рассуждения.

Некоторые утверждают, что гипотеза не поддается фальсификации, что делает ее скорее философской, чем научной. Физик Сабина Хоссенфельдер, например, назвала гипотезу симуляции псевдонаукой, подчеркнув отсутствие проверяемых предсказаний.

Кроме того, гипотеза поднимает сложные вопросы о сознании и реальности. Если мы являемся обитателями симуляции, это ставит под сомнение наше понимание существования и природы Вселенной. Однако, не имея конкретных доказательств или метода проверки гипотезы, она до сих пор остается темой теоретических дебатов, а не эмпирической науки.

В заключение следует отметить, что гипотеза симуляции предлагает увлекательный взгляд на природу реальности, однако в настоящее время она находится на стыке философии и теоретической физики. Продолжающиеся дискуссии и исследования могут пролить больше света на ее обоснованность, но пока она служит убедительным мысленным экспериментом о ткани нашей Вселенной.

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