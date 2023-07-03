Ученые рассказали, действительно ли в космосе нет звука: ответ не так прост, как кажется

В некоторых фантастических фильмах звучит фраза, что никто не услышит ваш крик в космосе. Но правда ли это?

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Человечество стремится узнать больше о том, что из себя представляет Вселенная. Астрономы наблюдают за звездами и планетами и рассказывают обычным людям, чем они являются на самом деле. Но одним из самых интригующих вопросов, которые задают люди, является следующий: "Есть ли звук в космосе или нет?" Ответ намного интереснее простого да или нет. В межпланетном, межзвездном или межгалактическом пространстве нет звука, который мы можем услышать. Но если мы говорим о звуке вообще, то в космосе определенно есть звуки и некоторые из них совершенно удивительные, пишет IFLScience.

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Как звук может путешествовать в космосе?

Для начала нужно разобраться с тем, что такое звук и как он распространяется. Звук – это вибрация, распространяющаяся в среде в виде волны. Он не может распространяться в идеальном вакууме, потому что ему не через что двигаться. Космос — это, конечно, вакуум, но не идеальный. Например, наше Солнце постоянно выпускает в космос потоки солнечных частиц в виде солнечного ветра, хотя он и имеет низкую плотность.

Хотя плотность в межпланетном пространстве низкая, волны все равно распространяются здесь. Звуковые волны — это волны, которые движутся через среду, и такой средой может быть межпланетная плазма.

Звуковые волны — это волны, которые движутся через среду, и такой средой может быть межпланетная плазма Фото: IFL Science

Плазма и скорость звука

Звук распространяется быстрее в жидкости, чем в газе, и быстрее в твердых телах, чем в жидкости. Например, скорость звука в воздухе составляет примерно 340 м/с, в воде – 1480 м/с, в железе – 5120 м/с. Но по сравнению со скоростью звука в плазме, эти скорости очень маленькие. Считается, что на орбите Земли скорость звука составляет примерно 50 км/с.

Несмотря на то, что скорость звука в плазме очень большая, скорость частиц в солнечном ветре еще больше – от 200 до 750 км/с. Поэтому возникают плазменные волны, которые приходят на Землю от Солнца, и они имеют частоту, которую могу услышать люди — от 20 Гц до 20 кГц. То есть можно услышать звук этих волн?

По словам британского исследователя космической погоды Найджела Мередита, это не совсем так. Этой плазмы слишком мало попадает на Землю, чтобы услышать звук напрямую. Но плазменные волны воздействуют на планету, что позволяет их услышать. Когда эти волны попадают в ионосферу Земли, то они превращаются в радиоволны. Частоты этих волн не меняются, меняется только среда, в которой они распространяются.

Как звучит Солнце?

Где можно услышать звук в космосе?

Если в самом межзвездном или межпланетном пространстве человек не может услышать звук, то на всех планетах Солнечной системы, кроме Меркурия, которые имеют атмосферу звук услышать можно. Если рассматривать только планеты-гиганты, то скорость звука на Уране и Нептуне будет меньше, чем на Сатурне и Юпитере. Это потому, что они холоднее.

Что касается Марса, то здесь скорость звука меньше, чем на Земле и составляет примерно 240 м/с.

Когда речь идет о космосе, важно понимать, что Вселенная наполнена разными звуковыми волнами, независимо от того, слышим мы их или нет.

Что касается Марса, то как уже писал Фокус, ученые предполагают, что будущие колонисты Красной планеты превратятся в совсем другой человеческий вид и для этого есть свои причины.