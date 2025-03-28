Ми всього лише перемінні в коді: деякі вчені вважають, що наш Всесвіт — це симуляція

Думка про те, що наш Всесвіт може бути всього лише складною симуляцією, інтригувала мислителів упродовж багатьох століть, перетворившись із філософських роздумів на науковий дискурс. Останніми роками ця ідея набирає обертів, а дослідники вивчають різні способи обґрунтувати або спростувати гіпотезу про симуляцію.

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Про це пише Popular Mechanics.

Одним із таких дослідників є фізик Мелвін Вопсон, який запровадив "Другий закон інфодинаміки". Цей принцип передбачає, що в системах, які містять інформаційні стани, інформаційна ентропія залишається сталою або зменшується з часом, на відміну від Другого закону термодинаміки, згідно з яким фізична ентропія збільшується.

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Робота Вопсона припускає, що тенденція Всесвіту до симетрії та порядку може свідчити про наявність в основі інформаційного каркаса, схожого з обчислювальним процесом.

Попри всю інтригу таких роздумів, гіпотеза симуляції стикається зі значним скептицизмом у науковій спільноті. Критики стверджують, що вона не має емпіричних доказів і значною мірою спирається на умоглядні міркування.

Деякі стверджують, що гіпотеза не піддається фальсифікації, що робить її радше філософською, ніж науковою. Фізик Сабіна Хоссенфельдер, наприклад, назвала гіпотезу симуляції псевдонаукою, наголосивши на відсутності прогнозів, що перевіряються.

Крім того, гіпотеза порушує складні питання про свідомість і реальність. Якщо ми є мешканцями симуляції, це ставить під сумнів наше розуміння існування і природи Всесвіту. Однак, не маючи конкретних доказів або методу перевірки гіпотези, вона досі залишається темою теоретичних дебатів, а не емпіричної науки.

На закінчення слід зазначити, що гіпотеза симуляції пропонує захопливий погляд на природу реальності, однак наразі вона перебуває на стику філософії та теоретичної фізики. Дискусії та дослідження, що тривають, можуть пролити більше світла на її обґрунтованість, але поки що вона слугує переконливим уявним експериментом про тканину нашого Всесвіту.

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