На зміну Стовпам творіння: виявлено космічні диски, що формують планети (фото)

Унікальними знімками небесних об'єктів поділилися вчені, виокремивши природу незвичайних форм деяких із них, що може допомогти науці визначати ймовірність появи майбутніх планет.

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Вчені нещодавно поділилися дивовижною колекцією зображень, на яких з небаченою раніше чіткістю і детальністю показані місця народження планет, відомі як планетоутворювальні диски. По суті, ці диски являють собою величезні кільця з газу і пилу, що обертаються навколо молодих зірок, і саме в них починають формуватися планети, пише Daily Mail.

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Процес, що лежить в основі цих планетних ясел, одночасно простий і складний. Гравітація стягує пил і газ у цих дисках разом, поступово накопичуючи матеріал, подібно до снігової кулі, що зростає, котячись униз схилом, і зрештою призводить до утворення планет. Саме так мільярди років тому зародилася наша Сонячна система. Дослідницька група під керівництвом доктора Крістіана Гінскі з Університету Голуея вивчила 86 молодих зірок у різних регіонах Чумацького Шляху, що дало змогу поглянути на різноманітні способи появи планет.

Зображення різних планетоутворювальних дисків Фото: ESO

Зачаровує те, який різноманітний вигляд мають ці диски, що дає змогу припустити, що процес формування планет може суттєво відрізнятися в різних зоряних системах. Деякі з цих дисків можуть навіть не призвести до утворення планет, що говорить про те, що не кожен диск, який ми бачимо в космосі, призведе до народження нового світу. Таке розмаїття піднімає інтригуючі питання про природу цих дисків та умови, які призводять до утворення планет.

Деякі з цих дисків можуть не призвести до утворення планет через свою форму Фото: ESO

Їхнє дослідження також проливає світло на те, що бінарні зоряні системи, або системи з двома або більше зірками, можуть мати меншу ймовірність розміщення великих планетоутворювальних дисків. Це може вплинути на наше розуміння того, наскільки поширені у Всесвіті планети, подібні до нашої. Хоча багато хто з цих дисків надалі утворює планети, дослідження показує, що шлях від диска з пилу і газу до повноцінної планетарної системи складний і різноманітний, даючи змогу людству поглянути на динамічні процеси, що відбуваються в космосі.

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