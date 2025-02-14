У iPhone "испортилась" электронная почта, но это можно исправить: советы

Пользователи не видят общее количество непрочитанных сообщений, однако с этим неудобством можно справиться.

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Владельцы iPhone потребовали от Apple изменить дизайн приложения "Почта" после того, как оно начало скрывать количество непрочитанных писем. Об этом пишет The Sun.

Apple полностью обновила приложение в обновлении iOS 18.2, которое вышло в декабре. Изменения включают в себя автоматические фильтры категорий входящих сообщений и значки, указывающие на известных отправителей, что упрощает фильтрацию писем.

Однако пользователи говорят, что новый дизайн — "ужасен", и хотят вернуть его старый дизайн.

"Обновление электронной почты iOS — это ужас. Четверть экрана в почтовом приложении теперь занимает заголовок, а Apple добавила бесполезный крайний левый столбец с инициалами отправителя письма", — написал один пользователь в соцсети X.

Новые интеллектуальные фильтры входящих сообщений, работающие на базе искусственного интеллекта Apple, сортируют электронные письма по четырем категориям: основные, транзакции, обновления и акции.

Основной раздел — это вид по умолчанию, в котором содержатся сообщения от друзей и семьи, а также важные деловые письма. На странице поддержки компания сообщила, что автоматическая фильтрация призвана помочь пользователям "быстро просматривать самые срочные письма, например, приглашения на ужин в тот же день или посадочные талоны".

Если можно так выразиться, это способ отделить зерна от плевел. В папку "Входящие" попадают сообщения, касающиеся платежей, квитанций или доставок.

Раздел "Обновления" включает в себя информационные бюллетени или оповещения о подписке, а раздел "Промоакции" — электронные письма со специальными предложениями.

Однако пользователи Reddit также раскритиковали обновление, заявив, что новые фильтры для входящих сообщений бесполезны, как и новые значки.

"Я запаниковал, думая, не вижу ли я важных непрочитанных писем", — сказал один из пользователей Reddit. "Я пытался поиграться с ним, чтобы он мне понравился, но пока не нравится".

Второй человек добавил: "Индикаторы новых сообщений для отдельных категорий практически не видны. "Почему бы не сделать точку красной, как во всех других ситуациях уведомления?"

Новые фильтры входящих сообщений означают, что пользователи не видят общее количество непрочитанных сообщений на красном значке уведомления на значке приложения.

Ранее мы писали, что Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.