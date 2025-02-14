У iPhone "зіпсувалася" електронна пошта, але це можна виправити: поради

Користувачі не бачать загальну кількість непрочитаних повідомлень, однак із цією незручністю можна впоратися.

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Власники iPhone зажадали від Apple змінити дизайн додатка "Почта" після того, як він почав приховувати кількість непрочитаних листів. Про це пише The Sun.

Apple повністю оновила додаток в оновленні iOS 18.2, яке вийшло в грудні. Зміни включають автоматичні фільтри категорій вхідних повідомлень і значки, що вказують на відомих відправників, що спрощує фільтрацію листів.

Однак користувачі кажуть, що новий дизайн — "жахливий", і хочуть повернути його старий дизайн.

"Оновлення електронної пошти iOS — це жах. Чверть екрана в поштовому додатку тепер займає заголовок, а Apple додала даремний крайній лівий стовпець з ініціалами відправника листа", — написав один користувач у соцмережі X.

Нові інтелектуальні фільтри вхідних повідомлень, що працюють на базі штучного інтелекту Apple, сортують електронні листи за чотирма категоріями: основні, транзакції, оновлення та акції.

Основний розділ — це вид за замовчуванням, у якому містяться повідомлення від друзів і сім'ї, а також важливі ділові листи. На сторінці підтримки компанія повідомила, що автоматична фільтрація покликана допомогти користувачам "швидко переглядати найтерміновіші листи, наприклад, запрошення на вечерю того самого дня або посадкові талони".

Якщо можна так висловитися, це спосіб відокремити зерна від полови. У папку "Вхідні" потрапляють повідомлення, що стосуються платежів, квитанцій або доставок.

Розділ "Оновлення" містить інформаційні бюлетені або сповіщення про передплату, а розділ "Промоакції" — електронні листи зі спеціальними пропозиціями.

Однак користувачі Reddit також розкритикували оновлення, заявивши, що нові фільтри для вхідних повідомлень марні, як і нові значки.

"Я запанікував, думаючи, чи не бачу я важливих непрочитаних листів", — сказав один із користувачів Reddit. "Я намагався погратися з ним, щоб він мені сподобався, але поки що не подобається".

Друга людина додала: "Індикатори нових повідомлень для окремих категорій практично не видно. "Чому б не зробити крапку червоною, як у всіх інших ситуаціях повідомлення?"

Нові фільтри вхідних повідомлень означають, що користувачі не бачать загальну кількість непрочитаних повідомлень на червоній піктограмі сповіщення на піктограмі програми.

Раніше ми писали, що Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.