Можно "потрогать" виртуальные объекты: создан аппарат для реалистичных VR-касаний (фото)
Инженеры Северо-Западного университета в США представили технологию, которая позволяет имитировать различные тактильные ощущения в виртуальной реальности (VR), включая вибрации, растяжение, давление, скольжение и скручивание.
О разработке стало известно из официального сайта университета.
При нынешних VR-технологиях большинство взаимодействий в виртуальном пространстве, как правило, ограничивается простыми вибрациями. Чтобы исправить это, ученые разработали легкое беспроводное устройство, которое имитирует более сложные ощущения.
"Почти все тактильные приводы на самом деле просто тыкают в кожу. Но кожа восприимчива к гораздо более сложным ощущениям прикосновения. Мы хотели создать устройство, которое могло бы прилагать силы в любом направлении — не просто тыкать, а толкать, скручивать и скользить", — отметил Джон А. Роджерс, который руководил разработкой устройства.
Сообщается, что новая технология дает возможно ощутить давление, вибрацию, растяжение и многое другое. Более того, она может комбинировать ощущения и работать быстро или медленно, чтобы имитировать более тонкое, реалистичное чувство прикосновения.
Механизм размером всего в несколько миллиметров использует крошечный магнит и набор проволочных катушек, расположенных в гнездовой конфигурации. Когда электричество течет через катушки, оно генерирует магнитное поле. Когда это магнитное поле взаимодействует с магнитом, оно создает силу, достаточно сильную, чтобы перемещать, толкать, тянуть или крутить магнит. Объединяя актуаторы в массивы, они могут воспроизводить ощущение щипка, растяжения, сжатия и постукивания.
Устройство работает от небольшой перезаряжаемой батареи и использует Bluetooth для беспроводного подключения к гарнитурам виртуальной реальности и смартфонам. Его можно разместить в любом месте на теле, объединить с другими приводами в массивы или интегрировать в текущую носимую электронику.
Помимо воспроизведения повседневных тактильных ощущений, платформа также может передавать информацию через кожу. Изменяя частоту, интенсивность и ритм тактильной обратной связи, команда преобразовала звук музыки в физическое прикосновение, например. Исследователи также смогли изменять тональности, просто меняя направление вибраций. Ощущение этих вибраций позволило пользователям различать различные инструменты.
Разработчики полагают, что их технология сможет улучшить виртуальный опыт, помочь людям с нарушениями зрения ориентироваться в окружающей среде, воспроизводить ощущение различных текстур на плоских экранах для онлайн-покупок, обеспечивать тактильную обратную связь для удаленных визитов к врачу и даже позволить людям с нарушениями слуха "чувствовать" музыку.
"Мы думаем, что наша система может помочь еще больше сократить разрыв между цифровым и физическим мирами. Добавив настоящее чувство осязания, цифровое взаимодействие может ощущаться более естественным и увлекательным", — заключил Роджерс.
Напомним, ученые из Корнелльского университета создали для мышей очки виртуальной реальности под названием MouseGoggles, используя недорогие готовые компоненты, такие как дисплеи умных часов и крошечные линзы.
Ранее также сообщалось, что в американском штате Флорида впервые в судебной практике было разрешено использовать симуляцию виртуальной реальности в качестве доказательства в деле.