Можно "потрогать" виртуальные объекты: создан аппарат для реалистичных VR-касаний (фото)

Инженеры Северо-Западного университета в США представили технологию, которая позволяет имитировать различные тактильные ощущения в виртуальной реальности (VR), включая вибрации, растяжение, давление, скольжение и скручивание.

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О разработке стало известно из официального сайта университета.

При нынешних VR-технологиях большинство взаимодействий в виртуальном пространстве, как правило, ограничивается простыми вибрациями. Чтобы исправить это, ученые разработали легкое беспроводное устройство, которое имитирует более сложные ощущения.

"Почти все тактильные приводы на самом деле просто тыкают в кожу. Но кожа восприимчива к гораздо более сложным ощущениям прикосновения. Мы хотели создать устройство, которое могло бы прилагать силы в любом направлении — не просто тыкать, а толкать, скручивать и скользить", — отметил Джон А. Роджерс, который руководил разработкой устройства.

Сообщается, что новая технология дает возможно ощутить давление, вибрацию, растяжение и многое другое. Более того, она может комбинировать ощущения и работать быстро или медленно, чтобы имитировать более тонкое, реалистичное чувство прикосновения.

Механизм размером всего в несколько миллиметров использует крошечный магнит и набор проволочных катушек, расположенных в гнездовой конфигурации. Когда электричество течет через катушки, оно генерирует магнитное поле. Когда это магнитное поле взаимодействует с магнитом, оно создает силу, достаточно сильную, чтобы перемещать, толкать, тянуть или крутить магнит. Объединяя актуаторы в массивы, они могут воспроизводить ощущение щипка, растяжения, сжатия и постукивания.

Устройство для VR-касаний Фото: Северо-Западный университет

Устройство работает от небольшой перезаряжаемой батареи и использует Bluetooth для беспроводного подключения к гарнитурам виртуальной реальности и смартфонам. Его можно разместить в любом месте на теле, объединить с другими приводами в массивы или интегрировать в текущую носимую электронику.

Помимо воспроизведения повседневных тактильных ощущений, платформа также может передавать информацию через кожу. Изменяя частоту, интенсивность и ритм тактильной обратной связи, команда преобразовала звук музыки в физическое прикосновение, например. Исследователи также смогли изменять тональности, просто меняя направление вибраций. Ощущение этих вибраций позволило пользователям различать различные инструменты.

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Разработчики полагают, что их технология сможет улучшить виртуальный опыт, помочь людям с нарушениями зрения ориентироваться в окружающей среде, воспроизводить ощущение различных текстур на плоских экранах для онлайн-покупок, обеспечивать тактильную обратную связь для удаленных визитов к врачу и даже позволить людям с нарушениями слуха "чувствовать" музыку.

"Мы думаем, что наша система может помочь еще больше сократить разрыв между цифровым и физическим мирами. Добавив настоящее чувство осязания, цифровое взаимодействие может ощущаться более естественным и увлекательным", — заключил Роджерс.

Напомним, ученые из Корнелльского университета создали для мышей очки виртуальной реальности под названием MouseGoggles, используя недорогие готовые компоненты, такие как дисплеи умных часов и крошечные линзы.

Ранее также сообщалось, что в американском штате Флорида впервые в судебной практике было разрешено использовать симуляцию виртуальной реальности в качестве доказательства в деле.