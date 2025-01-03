Судья использовал очки виртуальной реальности для реконструкции преступления (видео)

Судья и прокурор своими глазами увидели, с чем пришлось столкнуться обвиняемому в нападении и правомерна ли была угроза применения оружия. VR-симуляция была разрешена во время предварительного слушания.

Related video

В штате Флорида впервые в судебной практике было разрешено использовать симуляцию виртуальной реальности в качестве доказательства в деле. Об этом сообщает ресурс Gizmodo.

Некий Мигель Альбису, который владеет местом проведения свадеб, был обвинен в нападении на гостей с применением оружия при отягчающих обстоятельствах. Дилемма заключалась в том, было ли угроза присутствующим на мероприятии допустимой формой самообороны.

Адвокат защиты поручил художнику создать симуляцию инцидента для очков виртуальной реальности Oculus Quest 2, а судья разрешил представить ее на суде.

"Мы надели гарнитуры на судью, прокуроров и свидетеля, и судья смог увидеть глазами моего клиента, с его собственной точки зрения, с чем он столкнулся, когда его окружили пьяные тусовщики", — позже рассказал адвокат, добавив, что хозяин заведения в тот момент почувствовал, что ему нужно вытащить оружие, чтобы защитить свою жизнь и имущество.

Допуск VR-симуляции был разрешен во время предварительного слушания. Судья должен определить, будет ли дело прекращено или передано на рассмотрение суда присяжных. Если дело дойдет до суда, ожидается, что разбирательство возобновится в феврале.

Напомним, 24-летний разработчик программного обеспечения надел на собственную свадьбу гарнитуру виртуальной реальности. На фото жених улыбается, а невеста кажется несколько смущенной.

Фокус писал, что пользователи гарнитуры Apple Vision Pro могут столкнуться с виртуальными преградами, которые перекрывают поле зрения и могут сильно напугать, потому что внезапно появляются в неожиданных местах.