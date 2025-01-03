Суддя використовував окуляри віртуальної реальності для реконструкції злочину (відео)

Суддя і прокурор на власні очі побачили, з чим довелося зіткнутися обвинуваченому в нападі і чи правомірна була загроза застосування зброї. VR-симуляція була дозволена під час попереднього слухання.

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У штаті Флорида вперше в судовій практиці було дозволено використовувати симуляцію віртуальної реальності як доказ у справі. Про це повідомляє ресурс Gizmodo.

Такого собі Мігеля Альбісу, який володіє місцем проведення весіль, звинуватили в нападі на гостей із застосуванням зброї за обтяжувальних обставин. Дилема полягала в тому, чи була погроза присутнім на заході допустимою формою самооборони.

Адвокат захисту доручив художнику створити симуляцію інциденту для окулярів віртуальної реальності Oculus Quest 2, а суддя дозволив представити її на суді.

"Ми наділи гарнітури на суддю, прокурорів і свідка, і суддя зміг побачити очима мого клієнта, з його власної точки зору, з чим він зіткнувся, коли його оточили п'яні тусовщики", — пізніше розповів адвокат, додавши, що господар закладу в той момент відчув, що йому потрібно витягти зброю, щоб захистити своє життя і майно.

Допуск VR-симуляції було дозволено під час попереднього слухання. Суддя має визначити, чи буде справу припинено або передано на розгляд суду присяжних. Якщо справа дійде до суду, очікується, що розгляд відновиться в лютому.

Нагадаємо, 24-річний розробник програмного забезпечення одягнув на власне весілля гарнітуру віртуальної реальності. На фото наречений усміхається, а наречена здається дещо збентеженою.

Фокус писав, що користувачі гарнітури Apple Vision Pro можуть зіткнутися з віртуальними перешкодами, які перекривають поле зору і можуть сильно налякати, тому що раптово з'являються в несподіваних місцях.