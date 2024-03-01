Программист надел гарнитуру Vision Pro на своей свадьбе: как все было на самом деле (фото)

Жених не стоял в гарнитуре перед алтарем, но невеста все равно кажется смущенной. Сам же парень уверяет, что Vision Pro имеет необычную функцию для сохранения воспоминаний.

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24-летний разработчик программного обеспечения и предприниматель Джейкоб Райт сфотографировался на собственной свадьбе с гарнитурой виртуальной реальности Apple Vision Pro на лице: на фото жених улыбается, а невеста кажется несколько смущенной. Фото со свадьбы Джейкоб обнародовал в X (Twitter).

Журналисты издания Futurism связались с молодоженами и выяснили, как все было на самом деле. Джейкоб объяснил, что надел гарнитуру только для фото после церемонии.

"Я не надевал ее на церемонии из уважения к Богу и моей жене. Но после того, как мы вышли [с церемонии], мы делали фотографии — например, подружек невесты, невест и так далее — и просто в шутку я сказал: "Эй, у меня в рюкзаке мой Apple Vision Pro", — рассказывает жених и добавляет, что имеет плохую привычку везде брать с собой рюкзак.

Джейкоб Райт сказал, что во время фотосессии он побежал обратно к машине, чтобы взять гарнитуру.

"Моя жена сказала: "Мы не фотографируем в Vision Pro". Но я сказал ей, что это только для мема", — отметил парень.

Фото со свадьбы Фото: X (Twitter)

Невеста, Кэмбри Райт, студентка дневного отделения Университета Бригама Янга, казалась более смущенной.

"Он сказал: "Можем мы, пожалуйста, сфотографироваться? И я ответила: "Да, это хорошо, если все остальные согласятся". Но это было последнее, что я хотела фотографировать. На фото я выгляжу сердитой. Хотя на самом деле я не была зла, — заверила девушка, — Я просто подумала, что это смешно".

Жених объяснил, что гарнитура имеет еще одно преимущество. Одной из самых популярных функций Vision Pro является способность снимать "пространственные" фотографии и видео или снимки с глубоким погружением, которые, по мнению некоторых рецензентов, помогают заново пережить момент времени.

"Я долго ждал того дня, когда трехмерные изображения станут достаточно хорошими, чтобы я почувствовал, что я действительно снова переживаю семейные воспоминания, а не смотрю на зернистый снимок", — недавно написал технический обозреватель и автор подкастов New York Times Кевин Руз. — Просматривая пространственные фотографии и видео на Vision Pro, я понял, что этот момент настал".

Джейкоб понял, что, надев гарнитуру, он мог бы создать захватывающее воспоминание для пары и, возможно, однажды оглянуться назад.

"У меня там есть видео, где я со всеми подружками невесты, всеми невестами — всеми, кто пришел на церемонию, — восторженно сказал Джейкоб, — Я считаю, что через 20 лет это будет прекрасно показать нашим детям", — продолжил он, предположив, что, возможно, на тот момент они смогут разглядывать воспоминания как голограмму или что-то подобное.

Гарнитура Apple Vision Pro стоит 3500 долларов, но не является безупречной. Напомним, некоторые владельцы жаловались на трещины переднего стекла гаджета вскоре после его приобретения.