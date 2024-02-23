Гаджет по цене авто трескается без причины: стекло Apple Vision Pro разрушается самостоятельно

Гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro оказалась довольно хрупкой для своей стоимости. Одинаковые повреждения свидетельствуют о схожей причине.

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Несколько владельцев гарнитуры совмещенной реальности Apple Vision Pro сообщили, что спереди их устройства появилась трещина. Во время ее появления гарнитура не эксплуатировалась, а просто хранилась. Об этом сообщает сайт Wccftech.

На одном из изображений социальной сети reddit видно, что в центре передней стороны Apple Vision Pro есть трещина. Владелец заявляет, что гарнитуру просто упаковали и закрыли крышкой, а пользователь обнаружил трещину утром и заявил, что Apple Vision Pro никто не шевелил в коробке. Он считает, что случилось напряжение стекла, которое из-за уникальной формы создает натяжение.

"Что случилось? Вчера вечером я отполировал переднюю часть гарнитуры, запаковал ее с крышкой, и когда я проснулся сегодня утром, я увидел эту трещину. Ни падения, ни переворачивания в корпусе не было. Похоже, существует постоянная производственная проблема со стеклом — моя невежественная догадка заключается в том, что уникальная форма создает определенное натяжение над носом, где стекло со временем трескается, даже без каких-либо посторонних усилий", — написал обладатель гарнитуры.

Он отметил, что имеет гарантийную страховку Apple Care, поэтому рассчитывает на бесплатную замену устройства, однако пользователи, которые не захотели доплачивать 500 долларов за эту услугу, могут оказаться в очень неприятном положении. Остается надеяться, что это очень редкий случай, но если нет, то, по мнению автора, Apple стоит предусмотреть заводскую гарантию на подобные трещины и не требовать с покупателей денег за ремонт.

Еще одна трещина наѴіѕіоп Pro

Другой пользователь сообщил, что оставил Apple Vision Pro заряжаться, а когда владелец пришел забрать устройство, на нем была большая трещина. Маловероятно, что пополнение батареи могло бы привести к ее образованию. Кажется, все указывает на проблему, связанную с материалами на производстве Apple. Однако служба поддержки Apple сообщила пользователям, что ремонт будет стоить 300 долларов с программой AppleCare, а без нее это будет стоить 800 долларов, что является базовой ценой iPhone 15.

Трещина во втором случае появилось почти в том месте где и в первом это может свидетельствовать, что появление таких трещин закономерности может произойти у любого другого, к сожалению, это может показать только время. Напоминаем, покупатели и без трещин сдают Apple Vision Pro обратно в магазин по разным причинам.