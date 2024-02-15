Покупатели массово сдают Apple Vision Pro в магазины: тяжелые, неудобные и медленно работают

Гарнитура дополненной реальности за $3500 не оправдала ожиданий многих пользователей. Некоторые даже пожаловались на головную боль и покраснение глаз, а винят плохой дизайн.

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Пользователи начали возвращать гарнитуры совмещенной реальности Apple Vision Pro (которые стоят от 3500 долларов США) в магазины из-за дискомфорта, неприятных ощущений и состояний, неудовлетворительной работы и по другим причинам. Об этом сообщает сайт The Verge со ссылкой на социальные сети и отзывы своих сотрудников.

Несколько последних дней можно наблюдать волну сообщений в социальных сетях о намерениях владельцев Vision Pro отправить свои устройства обратно в магазин. Политика Apple позволяет возвращать гаджеты в течение 14 дней без объяснений; похоже, на этот раз многие воспользуются возможностью.

Дискомфорт — главная причина возвратов Vision Pro. В частности, пользователи гарнитуры жалуются на нарушение движения и головную боль. Вес устройства многим кажется слишком большим для ношения на голове. К тому же центр тяжести гаджета смещен вперед.

Пользователь Vision Pro жалуется на головную боль и нарушение движения Фото: X (Twitter)

Менеджер The Verge Паркер Ортолани считает, что использование гарнитуры приводит к разрыву сосудов в глазах (явление, из-за которого появляется симптом красных глаз). Другой пользователь также это заметил. Впрочем, подобное наблюдается и другими гарнитурами виртуальной или дополненной реальности.

Паркер Ортолани сдал свою Vision Pro в магазин Фото: Threads

"Несмотря на то, что она настолько очаровательна в использовании, как я и надеялся, ее было просто слишком неудобно носить даже в течение короткого периода времени как из-за веса, так и из-за дизайна ремешка. Я хотел пользоваться, но боялся надевать", — говорит Ортолани.

Пользователи отмечают, что устройство слишком дорогое и громоздкое, чтобы можно было привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз. Вместе с тем многие выразили желание вернуться к следующим поколениям Vision Pro, когда и если они появятся.

Аппаратные проблемы — не единственные у Vision Pro. Часто жалуются на то, что гарнитура не обеспечивает достаточной производительности, учитывая большую ее цену. Пользователи говорят, что это устройство нельзя использовать для их работы. Программист пишет, что "опыт кодирования не убедил [его]", а проблемы с фокусировкой вызвали головную боль.

Пользователь жалуется на опыт программирования в Vision Pro Фото: X (Twitter)

"Если я не использую его для производительности, и если я не люблю его для развлечений, и если на нем недостаточно игр, я просто не могу найти оправдание, чтобы его оставить", — написал один из пользователей Reddit.

Для Картера Гибсона, старшего менеджера, который руководит сообществом и модерацией в Google суета с окнами и менеджмент файлов уменьшают производительность труда.

Пользователь жалуется на неудобную работу с окнами Фото: Threads

"Трудно выполнять многозадачность между окнами, некоторые типы файлов просто не поддерживаются на Vision Pro", — сказал Гибсон.

Несмотря на большое количество жалоб нет статистики, сколько именно пользователей вернули или хотят вернуть Vision Pro. многие выражают намерение пользоваться гарнитурой, но в следующих ее поколениях. Поэтому пока трудно представить, как эта ситуация отразится на будущем гаджета.

При использовании Apple Vision Pro возникают и другие неожиданности. Пользователи, которые гуляли в гарнитуре на улице, сталкивались со всплывающими окнами, которые закрывали поле зрения.