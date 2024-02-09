Как в фильме ужасов: неожиданная особенность Apple Vision Pro напугала пользователей (видео)

Прогулки по улице в гарнитуре виртуальной реальности уже скрывают некоторые опасности. Вскоре кто-то может начать использовать это в собственных целях.

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Пользователи гарнитуры Apple Vision Pro могут столкнуться с виртуальными преградами, которые перекрывают поле зрения и могут сильно напугать, потому что внезапно появляются в неожиданных местах. Видео опасного инцидента появилось в Reddit.

Один из владельцев Apple Vision Pro прогуливался со шлемом на голове и столкнулся со всплывающим окном о подключении к Wi-Fi, которое появилось на дисплее, когда он зашел в зону действия сети, проходя через арку здания Yebisu Garden Place Tower Sky Lounge в Токио. Несмотря на удивление, пользователь смог быстро закрыть окно и продолжить свой путь, но событие вызвало обсуждение в сети об опасности виртуальных предметов в реальном мире.

С другим человеком похожая ситуация случилась прямо на улице, когда его остановили сотрудники пограничной службы. Окно для подключения к сети Wi-Fi появилось прямо во время разговора с офицером и закрыло ему лицо, чем также дезориентировало носителя.

Пользователи Reddit быстро придумали много опасных вариантов: умышленное создание препятствий для поля зрения, размещение виртуальных дверей где их нет, в частности у стен или пропастей и более экзотические сценарии. Некоторые сравнили такие объекты со "скримерами" — монстрами или явлениями, которые внезапно появляются на экранах в фильмах ужасов.

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"Дома с привидениями в смешанной реальности звучат дьявольски потрясающе. Все остальные могут получить обычный опыт, но принесите Q3/AVP или другие, и вы получите дополнительные ужасы", — предложил пользователь u/elheber, имея в виду гарнитуры дополненной реальности Meta Quest 3 и Apple Vision Pro.

Многих беспокоит перспектива появления новых способов агрессивной навязчивой рекламы:

"Это лишь вопрос времени, когда эти вещи начнут появляться с рекламой, когда вы подключаетесь к случайному Wi-Fi", — написал u/GhostOrToast.

Другие пользователи советовали не давать идей такой рекламы публично. Но, как утверждает сайт ExchangeWire, который кратко описал рекламные возможности новых гарнитур Apple, рекламодателям здесь вовсе не нужно давать какие-то идеи. Они уже выясняют лучшие способы воспользоваться преимуществами нового пользовательского опыта, который люди получают в таких продуктах, как Vision Pro.

Согласно анализу, проведенному блогом Unity, реклама в виртуальном пространстве приводит к повышению частоты сердечных сокращений на 24%, увеличению потоотделения на 44% и утроению типа мышечной активации, которая происходит во время смеха. Результаты для рекламы по сравнению с традиционной рекламой также были весомыми: 13,5% пользователей щелкнули трейлер к фильму ужасов "Пила", 3,7% пользователей перешли на рекламную ссылку, а 70% людей просмотрели весь 30-секундный трейлер — в виртуальной реальности это количество в шесть раз больше, чем в случае обычной видео рекламы.

Ранее Фокус уже писал о проблемах, которые возникают в результате использования Apple Vision Pro. Среди них боли вследствие большого веса устройства, задержка вывода изображения с камер на глазные мониторы, проблемы с работой в гарнитуре и тому подобное.