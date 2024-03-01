Програміст вдягнув гарнітуру Vision Pro на власному весіллі: як усе було насправді (фото)

Наречений не стояв у гарнітурі перед вівтарем, але наречена все одно здається збентеженою. Сам же хлопець запевняє, що Vision Pro має незвичайну функцію для збереження спогадів.

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24-річний розробник програмного забезпечення та серійний підприємець Джейкоб Райт сфотографувався на власному весіллі з гарнітурою віртуальної реальності Apple Vision Pro на обличчі: на фото наречений посміхається, а наречена здається дещо засмученою. Фото з весілля Джейкоб оприлюднив у X (Twitter).

Журналісті видання Futurism зв'язалися з молодятами та з'ясували, як усе було насправді. Джейкоб пояснив, що надягнув гарнітуру лише для фото після церемонії.

"Я не вдягав її на церемонії з поваги до Бога та моєї дружини. Але після того, як ми вийшли [з церемонії], ми робили фотографії — наприклад, подружок нареченої, наречених і таке інше — і просто жартома я сказав: "Гей, у мене в рюкзаку мій Apple Vision Pro", — розповідає наречений і додає, що має погану звичку всюди брати із собою рюкзак.

Джейкоб Райт сказав, що під час фотосесії він побіг назад до машини, щоб узяти гарнітуру.

"Моя дружина сказала: "Ми не фотографуватимемося у Vision Pro". Але я сказав їй, що це лише для мему", — зазначив хлопець.

Фото з весілля Фото: X (Twitter)

Наречена Кембрі Райт, студентка денного відділення Університету Бригама Янга, здавалася збентеженішою.

"Він сказав: "Можемо ми, будь ласка, сфотографуватися?" Тож я відповіла: "Так, це добре, якщо всі інші зголосяться". Але це було останнє, що я хотіла фотографувати. На фото я здаюся розлюченою. Хоча насправді я не була зла, — запевнила дівчина. — Я просто подумала, що це смішно".

Наречений пояснив, що гарнітура має ще одну перевагу. Однією з найпопулярніших функцій Vision Pro є здатність знімати "просторові" фотографії та відео або знімки з глибоким зануренням, які, на думку деяких рецензентів, допомагають ніби знов пережити момент часу.

"Я довго чекав того дня, коли тривимірні зображення стануть достатньо хорошими, щоб я відчув, що я справді знову переживаю сімейні спогади, а не дивлюся на зернистий знімок, — нещодавно написав технічний оглядач і автор подкастів New York Times Кевін Руз. — Переглядаючи просторові фотографії та відео на Vision Pro, я зрозумів, що цей момент настав".

Джейкоб зрозумів, що. вдягнувши гарнітуру, він міг би створити захопливий спогад для пари та, можливо, одного разу озирнутися назад.

"У мене там є відео, де я з усіма подружками нареченої, усіма нареченими — усіма, хто прийшов на церемонію, — захоплено сказав Джейкоб. — Я вважаю, що через 20 років це буде чудово показати нашим дітям", — продовжив він, припустивши, що, можливо, на той момент вони зможуть роздивлятися спогади як голограму чи щось подібне.

Гарнітура Apple Vision Pro коштує 3500 доларів, але не є бездоганною. Нагадаємо, деякі власники скаржилися на тріщини переднього скла гаджета невдовзі після його придбання.