Ученые создали крошечные VR-очки для мышей: увиденное потрясло животных (видео)

По словам исследователей, они пытались заставить мышей поверить, что к ним приближается расширяющееся темное пятно.

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Ученые из Корнелльского университета создали для мышей очки виртуальной реальности (VR) под названием MouseGoggles, используя недорогие готовые компоненты, такие как дисплеи умных часов и крошечные линзы. Об этом пишет Sky News.

Ученые создали крошечные VR-очки для мышей

Исследователи испытали MouseGoggles на мышах, чтобы проверить их реакцию на различные стимулы. Ожидается, что крошечные VR-очки помогут понять, как мозг справляется с пространственной навигацией и памятью, что полезно в изучении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Целью ученых было заставить мышей поверить, что к ним приближается расширяющееся темное пятно. Когда они попробовали провести этот тест в типичной установке виртуальной реальности с большими экранами, мыши вообще не отреагировали.

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"Но почти каждая мышь, когда они видят ее в первый раз в очках, подпрыгивает. У них сильная реакция испуга. Они действительно, похоже, думали, что на них нападает приближающийся хищник", — отметил один из ведущих авторов исследования Мэтью Айзексон.

Как отмечают в издании, ученые начали проектировать дорогие проекционные экраны, чтобы изучать перемещение мышей в средах виртуальной реальности около десяти лет назад, однако эти системы были громоздкими и неэффективными. В свою очередь крошечные VR-очки проще и обеспечивают более глубокий эффект присутствия.

Напомним, в штате Флорида впервые в судебной практике было разрешено использовать симуляцию виртуальной реальности в качестве доказательства в деле.

Также сообщалось, что принц Уэльский испытал на себе технологию виртуальной реальности, "проехавшись" на мотоцикле по местности, которая выглядела как пустыня Аризоны.