Учені створили крихітні VR-окуляри для мишей: побачене вразило тварин (відео)
За словами дослідників, вони намагалися змусити мишей повірити, що до них наближається темна пляма, яка розширюється.
Учені з Корнельського університету створили для мишей окуляри віртуальної реальності (VR) під назвою MouseGoggles, використовуючи недорогі готові компоненти, такі як дисплеї розумних годинників і крихітні лінзи. Про це пише Sky News.
Дослідники випробували MouseGoggles на мишах, щоб перевірити їхню реакцію на різні стимули. Очікується, що крихітні VR-окуляри допоможуть зрозуміти, як мозок справляється з просторовою навігацією і пам'яттю, що корисно у вивченні таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.
Метою вчених було змусити мишей повірити, що до них наближається темна пляма, яка розширюється. Коли вони спробували провести цей тест у типовій установці віртуальної реальності з великими екранами, миші взагалі не відреагували.
"Але майже кожна миша, коли вони бачать її вперше в окулярах, підстрибує. У них сильна реакція переляку. Вони дійсно, схоже, думали, що на них нападає хижак, який наближається", — зазначив один із провідних авторів дослідження Метью Айзексон.
Як зазначають у виданні, вчені почали проєктувати дорогі проєкційні екрани, щоб вивчати переміщення мишей у середовищах віртуальної реальності близько десяти років тому, проте ці системи були громіздкими та неефективними. Своєю чергою крихітні VR-окуляри простіші та забезпечують глибший ефект присутності.
Нагадаємо, у штаті Флорида вперше в судовій практиці було дозволено використовувати симуляцію віртуальної реальності як доказ у справі.
Також повідомлялося, що принц Уельський випробував на собі технологію віртуальної реальності, "проїхавшись" на мотоциклі місцевістю, що була схожа на пустелю Аризони.