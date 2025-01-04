Учені створили крихітні VR-окуляри для мишей: побачене вразило тварин (відео)

За словами дослідників, вони намагалися змусити мишей повірити, що до них наближається темна пляма, яка розширюється.

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Учені з Корнельського університету створили для мишей окуляри віртуальної реальності (VR) під назвою MouseGoggles, використовуючи недорогі готові компоненти, такі як дисплеї розумних годинників і крихітні лінзи. Про це пише Sky News.

Вчені створили крихітні VR-окуляри для мишей

Дослідники випробували MouseGoggles на мишах, щоб перевірити їхню реакцію на різні стимули. Очікується, що крихітні VR-окуляри допоможуть зрозуміти, як мозок справляється з просторовою навігацією і пам'яттю, що корисно у вивченні таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

Метою вчених було змусити мишей повірити, що до них наближається темна пляма, яка розширюється. Коли вони спробували провести цей тест у типовій установці віртуальної реальності з великими екранами, миші взагалі не відреагували.

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"Але майже кожна миша, коли вони бачать її вперше в окулярах, підстрибує. У них сильна реакція переляку. Вони дійсно, схоже, думали, що на них нападає хижак, який наближається", — зазначив один із провідних авторів дослідження Метью Айзексон.

Як зазначають у виданні, вчені почали проєктувати дорогі проєкційні екрани, щоб вивчати переміщення мишей у середовищах віртуальної реальності близько десяти років тому, проте ці системи були громіздкими та неефективними. Своєю чергою крихітні VR-окуляри простіші та забезпечують глибший ефект присутності.

Нагадаємо, у штаті Флорида вперше в судовій практиці було дозволено використовувати симуляцію віртуальної реальності як доказ у справі.

Також повідомлялося, що принц Уельський випробував на собі технологію віртуальної реальності, "проїхавшись" на мотоциклі місцевістю, що була схожа на пустелю Аризони.