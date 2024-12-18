Можна створити цілі світи: у новій грі Proxi штучний інтелект зможе відтворювати спогади гравця

У грі Proxi гравці зможуть відтворювати власні спогади та ділитися ними з іншими. Оскільки чим більше гра буде про самих гравців, переконаний автор Вілл Райт, тим більше вона їм сподобається.

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Геймдизайнер Вілл Райт, який створив культові The Sims, SimCity та Spore, готує до виходу симулятор життя Proxi на основі штучного інтелекту. Про це автор розповів під час онлайн-зустрічі на Twitch-каналі BreakthroughT1D.

Під час бесіди автор зазначив, що чим більше гра буде про самих гравців, тим більше вона їм сподобається.

Як і попередні продукти Proxi є симулятором, де геймери будуть створювати цілі світи, використовуючи при цьому власні спогади.

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Спочатку гра буде "порожньою", але за допомогою спогадів, виконаних у грі у вигляді блоків, гравці зможуть створити власний 3D-світ на будь-яку тему, які можна буде редагувати. Також гравці зможуть переглядати спогади один одного.

Окрім того, у Proxi можна буде завантажити якусь історичну особистість, наприклад царівну Клеопатру. Причому її аватар доповнюватиметься залежно від вимог різних гравців. Геймдизайнер порівняв цей досвід з редагуванням сторінок на Вікіпедії, де кожне нове "виправлення" змінюватиме та поглиблюватиме образ, і, врешті решт, матимуть у грі "свою" Клеопатру як персонажа.

"Я можу влаштувати приголомшливу звану вечерю за участю Клеопатри, Наполеона і Да Вінчі, а можу влаштувати поєдинок у клітці між Клеопатрою і моєю бабусею", — описав один із варіантів проведення часу в Proxi Вілл Райт.

Зазначимо, вперше гру було анонсовано ще у 2018 році. Геймплейний трейлер був опублікований місяць тому розробником гри Gallium Studio.

Нагадаємо, у листопаді минулого року за допомогою ШІ створили гру Angry Pumpkins. Автор використовував ChatGPT для написання 600 рядків коду, Midjourney для малювання об'єктів і фону, а Dall-E для створення титульного екрана.

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