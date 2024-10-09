Дійшов до кінця: 16-річний хлопець показав, що стається у фіналі гри в тетріс (фото)

Починаючи з 235-го рівня, Майкл мав вишикувати цілих 810 рядів, щоби хоч якось просунутись уперед.

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16-річний Майкл Кхань Артяга з Техасу (США) пройшов гру "Тетріс" до кінця. Свій рекорд хлопець демонстрував у прямому ефірі на платформі Twitch, де зареєстрований під псевдонімом "dogplayingtetris". Йому дивом вдалося пройти вкрай складний 255-й рівень у класичній версії для Nintendo. Про це пише видання Bild.

Чим закінчується гра в "Тетріс"

Починаючи з 235-го рівня, підліток мав вишикувати цілих 810 рядів, щоби хоч якось просунутись уперед. Коли він досяг 255 рівня, лічильник несподівано повернувся до 0. Як з’ясувалося, це і є фіналом гри.

Майкл Артяга виглядав досить виснаженим після встановлення рекорду.

"Я дуже радий, що все закінчилося. Більше ніколи не хочу грати в цю гру, я майже збожеволів", — поділився він.

Гра в "Тетріс" Фото: Quelle: dogplayingtetris/YouTube

До речі, 29-й рівень раніше вважався найскладнішим: плитки падають так швидко, що їх майже неможливо викласти в лінію. Крім того, у грі також трапляються збої, особливо починаючи зі 155-го рівня, але навіть на 138-му рівні елементи набувають незвичних кольорових візерунків.

16-річний Майкл грав в модифіковану версію оригіналу, яка дозволяє уникнути "застиглого" екрану на ігровій приставці.

Свій рекорд хлопець демонстрував у прямому ефірі на платформі Twitch Фото: Quelle: dogplayingtetris/YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що хакера засудили до "довічного" перебування в лікарні. Хлопець зламав і виклав в інтернет тестову версію комп'ютерної гри GTA VI.

Крім того, умілий домовласник вразив користувачів соціальних мереж, перетворивши свою шафу на маленьку ігрову кімнату. Чоловік поділився відповідними фотографіями на популярному форумі Reddit.