Чоловік перетворив крихітну шафу на приголомшливу ігрову кімнату, але є проблема (фото)

Хлопець планує використовувати "сховок" для відпочинку від маленької дитини. У тісному приміщенні раніше містилися полиця, вішалка для одягу та прасувальна дошка, а зараз ігрова консоль і зручне крісло.

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Умілий домовласник вразив користувачів соціальних мереж, перетворивши свою шафу на маленьку ігрову кімнату. Чоловік поділився відповідними фотографіями на популярному форумі Reddit.

Користувач із ніком @antde5 привів людей у захват, перетворивши свою шафу на ігрову кімнату, проте деякі з них помітили ключову проблему. Чоловік хотів показати плоди своєї праці. Він описав кімнату як "притулок", де він може сховатися від свого "карапуза".

"Я не сильний у DIY, але я переробив маленьку шафу на невеликий ігровий простір. Це мій притулок. Маленька шафа над сходами, ми її не використовували, тому я перетворив її на невеликий ігровий простір. Вона рятує мене від нашого карапуза", — написав хлопець.

За словами чоловіка, в тісному приміщенні раніше знаходилися полиця, вішалка для одягу і прасувальна дошка. Знімки, зроблені до невеликого ремонту, показують, який вигляд комірчина мала раніше. Увесь колишній вміст зник, старі речі були замінені на фоторамки та електрогітару. На додаток до цього в кімнаті з'явилися телевізор і консоль Xbox One, розташовані навпроти зручної лавки. У кімнаті є місця для зберігання ігрових аксесуарів, включно з навушниками та контролерами.

Стара шафа під сходами Фото: Reddit Чоловік показував процес весь процес роботи Фото: Reddit

Багатьом користувачам форуму сподобалася ідея використання простору під сходами.

"Дуже мило. Відмінне використання простору. Я б не відмовився від керма і VR-гарнітури. Це було б ідеально, і ви б позбулися клаустрофобії", "Це до біса круто. Я так заздрю, це має бути весело будувати", "Чесно кажучи, молодець. Ви говорите, що не сильні в DIY, але ви зробили це, і це має чудовий вигляд. Ніщо так не потрібно, як відпочинок від дітей, і це я кажу з власного досвіду (батько 3 маленьких бандитів)", — писали вони.

У кімнаті є телевізор та ігрова консоль Фото: Reddit Зручне крісло для комфортного відпочинку Фото: Reddit

Однак деякі користувачі почали хвилюватися за чоловіка, заявивши, що відсутність вентиляції може призвести до проблем.

"Виглядає дуже красиво. Але якщо тримати двері зачиненими, на вашу продуктивність у грі впливатиме вуглекислий газ, тобто ви почуватиметеся сонними", "Будьте обережними з вентиляцією в кімнаті із зачиненими дверима, не засинайте", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив моторошну знахідку в стіні старого будинку. Власник будинку показав, що ховалося за однією зі стін у його ванній кімнаті. Користувачів соцмереж налякала моторошна знахідка чоловіка.

Також стало відомо, що жінка знайшла в місті "секретний парк". Емілі Чаплін часто чула про "Парк і озеро Мозлі", але не знала де він розташований. Нещодавно вона прогулювалася міським ринком і помітила, що люди підозріло часто звертають на одну з вулиць поруч.