Можно создать целые миры: в новой игре Proxi искусственный интеллект сможет воссоздавать воспоминания игрока

В игре Proxi игроки смогут воспроизводить собственные воспоминания и делиться ими с другими. Поскольку чем больше игра будет о самих игроках, убежден автор Уилл Райт, тем больше она им понравится.

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Геймдизайнер Уилл Райт, создавший культовые The Sims, SimCity и Spore, готовит к выходу симулятор жизни Proxi на основе искусственного интеллекта. Об этом автор рассказал во время онлайн-встречи на Twitch-канале BreakthroughT1D.

Во время беседы автор отметил, что чем больше игра будет о самих игроках, тем больше она им понравится.

Как и предыдущие продукты Proxi является симулятором, где геймеры будут создавать целые миры, используя при этом собственные воспоминания.

Сначала игра будет "пустой", но с помощью воспоминаний, выполненных в игре в виде блоков, игроки смогут создать собственный 3D-мир на любую тему, которые можно будет редактировать. Также игроки смогут просматривать воспоминания друг друга.

Кроме того, в Proxi можно будет загрузить какую-то историческую личность, например царицу Клеопатру. Причем ее аватар будет дополняться в зависимости от требований различных игроков. Геймдизайнер сравнил этот опыт с редактированием страниц в Википедии, где каждое новое "исправление" будет менять и углублять образ, и, в конце концов, будут иметь в игре "свою" Клеопатру как персонажа.

"Я могу устроить потрясающий званый ужин с участием Клеопатры, Наполеона и Да Винчи, а могу устроить поединок в клетке между Клеопатрой и моей бабушкой", — описал один из вариантов времяпрепровождения в Proxi Уилл Райт.

Отметим, впервые игра была анонсирована еще в 2018 году. Геймплейный трейлер был опубликован месяц назад разработчиком игры Gallium Studio.

Напомним, в ноябре прошлого года с помощью ИИ создали игру Angry Pumpkins. Автор использовал ChatGPT для написания 600 строк кода, Midjourney для рисования объектов и фона, а Dall-E для создания титульного экрана.

Также Фокус писал, что украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась. По ней даже хотят сделать сериал для Netflix.