Злые тыквы, черепа и упыри: появилась первая игра, полностью созданная ИИ (видео)

"Мрачную" версию популярной некогда "Аngry Birds" написали ChatGPT, Midjourney и Dall-E при минимальном участии со стороны человека, который только давал задания.

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Пользователь интернета Джави Лопес сумел создать игру Angry Pumpkins (по мотивам популярной в 2010-х годах игра Angry Birds), используя только возможности искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter).

В ней все точно так же, как и в классической игре 2010 года, только стрелять тыквами нужно по ящикам, деревянным доскам, каменным столбам, костям, черепам и упырям. Пока в игре всего один уровень и есть редактор, позволяющий создавать индивидуальные макеты.

Однако новизна "Angry Pumpkins" заключается в том, что она была создана с использованием ChatGPT для написания 600 строк кода, Midjourney для рисования объектов и фона, а Dall-E для создания титульного экрана. Никакого ручного кодирования не потребовалось, а для создания играбельной игры не потребовалось практически никаких знаний в области программирования.

"Признаться, я искренне потрясен. Честно говоря, я никогда не думал, что такое возможно. Я действительно считаю, что мы живем в исторический момент, который до сих пор мы видели только в фантастических фильмах", — рассказал во время видеотрансляции создатель игры о своей разработке.

По словам Джави Лопеса, самым простым было создание графики. Он генерирует образы для ИИ уже более полутора лет, и смог заставить Midjourney выдать то, что он хочет. А вот с кодированием возникли трудности.

"Хотя игра состоит всего из 600 строк, из которых я не написал ни одной, это была самая сложная часть. Чтобы заставить ChatGPT-4 создавать работоспособный код, потребовалось терпение и много-много итераций", — уточнил создатель Angry Pumpkins.

Он также уточнил, что даже ошибки в коде не исправлял вручную. Мужчина просто давал подсказки ИИ и тот через некоторое время генерировал правильную версию самостоятельно.

Напомним, в конце октября мы писали о том, что ученые обучили нейросеть думать "по-человечески". Нейронные сети могут обучаться "систематической композиционности", ключевой особенности человеческого мышления. Эксперимент показал, что обученная модель с метаобучением по композиционному принципу способна достигать лучших результатов, чем люди и другие модели.

А в апреле в РФ выпустили игру о том, как не стать мобилизованным. Квест-игра получила высокие оценки от украинских пользователей. Они называют ее "лучшим хорором" современности для РФ.