Принц Вільям проїхався на мотоциклі, який стояв на місці (відео)

Принц Уельський в юності захоплювався мотоциклами, але змушений був відмовитися від небезпечного хобі з появою дітей.

42-річний принц Уельський, який є великим фанатом мотоциклів, під час візиту до Північної Ірландії 14 листопада відвідав віртуальну виробничу студію в кампусі Белфаст-Сіті Ольстерського університету, сів на байк, хоч і зафіксований на платформі, пише Hello. На ньому він "проїхав" місцевістю, яка мала вигляд пустелі Аризони.

Сідаючи на мотоцикл, принц пожартував:

"Будь-який привід сісти на мотоцикл! Я відчуваю, що хтось повинен по-справжньому покататися на ньому".

Він поцікавився, чи можна зрушити його зі стаціонарного положення.

Досвід віртуальної прогулянки Аризоною майбутній король Великої Британії назвав "нереально реалістичним".

В юності принц Вільям вважав їзду на мотоциклі своїм хобі, але 2015 року його дружина Кейт Міддлтон зізналася, що захоплення її чоловіка викликає в неї занепокоєння і страх за його здоров'я і життя. З роками він не кинув мотоцикли, але став обережнішим.

"Він усе ще їздить на ньому. Мене завжди охоплює жах, коли він виїжджає на ньому. Я в жаху. Сподіваюся, я зможу утримати Джорджа від цього", — говорила принцеса Уельська.

У 2018 році принц Вільям запевняв, що кинув це хобі.

"Я батько трьох дітей. Мені потрібно зменшити оберти. Я сумую за великими поїздками. Для мене їзда на байку завжди була способом бути з усіма іншими", — говорив він.

Поїздка принца Вільяма до Північної Ірландії мала відбутися в травні цього року, але її перенесли через загальні вибори у Великій Британії. Він зробив там дві зупинки, спочатку відвідавши The Foyer, тимчасове житло і службу підтримки для молодих людей, які зіткнулися з безпритульністю, яка є частиною його ініціативи Homewards, спрямованої на викорінення безпритульності у Великій Британії.

Звідти він попрямував до Університету Ольстера, де детально розповів про роботу творчих індустрій. Зокрема, Ольстер став наріжним каменем у сприянні розвитку творчої індустрії в Північній Ірландії, яка, за оцінками, додасть більше ніж 1,7 млрд доларів до місцевої економіки та забезпечить роботою понад 24 000 людей. Під час візиту особлива увага була приділена майбутньому Studio Ulster, студійному комплексу вартістю $91 млн у Белфасті, який має бути завершений у 2025 році.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям розкрив питання, яким його діти часто цікавляться.