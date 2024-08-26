Кейт Міддлтон боїться за принца Джорджа через хобі його батька

Свого часу захоплення принца Вільяма змушувало тривожитися його батька, принца Чарльза, і покійну королеву Єлизавету II.

Related video

Захоплення принца Вільяма мотоспортом і байками лякає Кейт Міддлтон, яка побоюється, що їхній син, принц Джордж, може перейняти любов батька до мотоциклів, пише Daily Mail.

Принцеса Уельська в одному з давніх інтерв'ю вже зізнавалася, що таке захоплення чоловіка їй не до душі.

"Він усе ще їздить на байку. Це завжди наповнює мене жахом, коли він виїжджає на ньому — я в жаху. Сподіваюся, я утримаю Джорджа від цього", — говорила вона.

Принц Вільям склав повний іспит з мотоцикла 2002 року у віці лише 19 років, що означало, що він міг перейти з 50-кубового на 125-кубовий двигун. Колись його називали "Принцом коліс", з юних років він мав сильну пристрасть до мотоциклів.

Про принца Вільяма писали як про захопленого байкера

Серед його мотоциклів є Ducati 1198s за 15 тисяч фунтів стерлінгів, який розвиває максимальну швидкість 180 миль на годину.

Батько Вільяма, король Чарльз, поділяв ті ж побоювання, що і Кейт, задовго до того, як вона їх висловила. У 2006 році повідомлялося, що тодішньому 23-річному принцу потрібно було мати супровідників, коли він вирушав у дорогу на своєму 1100-кубовому Honda Super Blackbird. Нинішній монарх відправив одного зі своїх старших охоронців, Яна Макрея, щоб той стежив за сином.

Для Вільяма можливість залишатися анонімним під темним шоломом і повністю шкіряним костюмом під час прогулянок, була однією з речей, які приваблювали його в цьому хобі.

Принц Вільям розуміється на мотоциклах

"Спочатку це сприймалося як невелика розвага. Члени сім'ї, включно з королевою, із задоволенням слухали, як він зникав у ніч і їздив столицею та іншими частинами країни анонімно. Але тепер можна сказати, що є деяка стурбованість за нього", — писали ЗМІ.

Сам Вільям не поділяв цю стурбованість і сказав: "Їзда на мотоциклі може бути небезпечною, але так само може бути і багато іншого".

З роками своє захоплення він не закинув. Минулого місяця Вільяма бачили на електроскутері, коли він їхав територією Віндзорського замку, щоб зустрітися з батьком, до якого приїхав зі свого сімейного котеджу в Аделаїді.

Принц Уельський у Віндзорському замку катається на скутері

Принц Джордж, якому лише 11 років, ще малий для байка, проте в палаці не виключають, що з часом і він може захопитися мотоциклами.

Раніше Фокус писав, що покійну королеву Єлизавету дуже турбувало те, що вся сім'я принца Вільяма разом літала на вертольоті.