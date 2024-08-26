Кейт Миддлтон боится за принца Джорджа из-за хобби его отца

В свое время увлечение принца Уильяма заставляло тревожиться его отца, принца Чарльза, и покойную королеву Елизавету II.

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Увлечение принца Уильяма мотоспортом и байками пугает Кейт Миддлтон, которая опасается, что их сын, принц Джордж, может перенять любовь отца к мотоциклам, пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская в одном из давних интервью уже признавалась, что такое увлечение мужа ей не по душе.

"Он все еще ездит на байке. Это всегда наполняет меня ужасом, когда он выезжает на нем — я в ужасе. Надеюсь, я удержу Джорджа от этого", – говорила она.

Принц Уильям сдал полный экзамен по мотоциклу в 2002 году в возрасте всего 19 лет, что означало, что он мог перейти с 50-кубового на 125-кубовый двигатель. Когда-то его называли "Принцем колес", и с юных лет он питал сильную страсть к мотоциклам.

О принце Уильяме писали как об увлеченном байкере

Среди его мотоциклов есть Ducati 1198s за 15 тысяч фунтов стерлингов, который развивает максимальную скорость 180 миль в час.

Отец Уильяма, король Чарльз, разделял те же опасения, что и Кейт, задолго до того, как она их высказала. В 2006 году сообщалось, что тогдашнему 23-летнему принцу требовалось иметь сопровождающих, когда он отправлялся в путь на своем 1100-кубовом Honda Super Blackbird. Нынешний монарх даже отправил одного из своих старших телохранителей, Яна Макрея, чтобы тот следил за сыном.

Для Уильяма возможность оставаться анонимным под темным шлемом и полностью кожаным костюмом во время прогулок, была одной из вещей, которые привлекали его в этом хобби.

Принц Уильям знает толк в мотоциклах

"Сначала это воспринималось как небольшое развлечение. Члены семьи, включая королеву, с удовольствием слушали, как он исчезал в ночи и ездил по столице и другим частям страны анонимно. Но теперь можно сказать, что есть некоторая обеспокоенность за него", – писали СМИ.

Сам Уильям не разделял эту обеспокоенность и сказал: "Езда на мотоцикле может быть опасной, но так же может быть и многое другое".

С годами свое увлечение он не забросил. В прошлом месяце Уильяма видели на электроскутере, когда он ехал по территории Виндзорского замка, чтобы встретиться с отцом, к которому приехал из своего семейного коттеджа Аделаида.

Принц Уэльский в Виндзорском замке катается на скутере

Принц Джордж, которому только 11 лет, еще мал для байка, однако во дворце не исключают, что со временем и он может увлечься мотоциклами.

Ранее Фокус писал, что покойную королеву Елизавету очень беспокоило то, что вся семья принца Уильяма вместе летала на вертолете.