Принц Уильям прокатился на мотоцикле, который стоял на месте (видео)

Принц Уэльский в юности увлекался мотоциклами, но вынужден был отказаться от опасного хобби с появлением детей.

42-летний принц Уэльский, который является большим фанатом мотоциклов, во время визита в Северную Ирландию 14 ноября посетил виртуальную производственную студию в кампусе Белфаст-Сити Ольстерского университета, сел на байк, хоть и зафиксированный на платформе, пишет Hello. На нем он "проехал" по местности, которая выглядела как пустыня Аризоны.

Садясь на мотоцикл, принц пошутил:

"Любой повод сесть на мотоцикл! Я чувствую, что кто-то должен по-настоящему прокатиться на нем".

Он поинтересовался, можно ли сдвинуть его со стационарного положения.

Опыт виртуальной прогулки по Аризоне будущий король Великобритании назвал "нереально реалистичным".

В юности принц Уильям считал езду на мотоцикле своим хобби, но в 2015 году его жена Кейт Миддлтон призналась, что увлечение ее мужа вызывает у нее беспокойство и страх за его здоровье и жизнь. С годами он не бросил мотоциклы, но стал осторожнее.

"Он все еще ездит на нем. Меня всегда охватывает ужас, когда он выезжает на нем. Я в ужасе. Надеюсь, я смогу удержать Джорджа от этого", — говорила принцесса Уэльская.

В 2018 году принц Уильям уверял, что бросил это хобби.

"Я отец троих детей. Мне нужно сбавить обороты. Я скучаю по большим поездкам. Для меня езда на байке всегда была способом быть со всеми остальными", — говорил он.

Поездка принца Уильяма в Северную Ирландию должна была состояться в мае этого года, но ее перенесли из-за всеобщих выборов в Великобритании. Он сделал там две остановки, сначала посетив The Foyer, временное жилье и службу поддержки для молодых людей, столкнувшихся с бездомностью, которая является частью его инициативы Homewards, направленной на искоренение бездомности в Великобритании.

Оттуда он направился в Университет Ольстера, где подробно рассказал о работе творческих индустрий. В частности, Ольстер стал краеугольным камнем в содействии развитию творческой индустрии в Северной Ирландии, которая, по оценкам, добавит более 1,7 млрд долларов в местную экономику и обеспечит работой более 24 000 человек. Во время визита особое внимание было уделено предстоящему Studio Ulster, студийному комплексу стоимостью $91 млн в Белфасте, который должен быть завершен в 2025 году.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям раскрыл вопрос, которым его дети часто интересуются.