3D-видеозвонки станут реальностью: создан прорывной процессор для генерации голограмм (фото)

По словам ученых, новая технология позволяет преобразовать в 3D-голограмму любое видео, включая контент YouTube/Netflix и видеозвонки.

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Исследователи из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) в Южной Корее объявили о разработке программируемого полупроводникового цифрового голографического медиапроцессора (RHP), который может преобразовывать 2D- видео в 3D-голограммы в реальном времени. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Ранее ученые из ETRI преуспели в разработке базовой технологии проводной сети, которая позволит проводить удаленные конференции, удаленные оркестровые выступления, удаленные хирургические операции, а также использовать голограммы и VR в реальном времени.

В этот раз южнокорейские исследователи создали первый в мире процессор голографии в реальном времени, использующий память с высокой пропускной способностью (HBM) для генерации полноцветных 3D-голограмм в реальном времени из 2D-видео. Все необходимое для генерации голограмм оборудование интегрировано в единую систему на кристалле (SoC).

Генерация голограммы в реальном времени Фото: ETRI

Сообщается, что процессор извлекает три основных цвета (красный, зеленый и синий) и информацию о глубине из 2D-видео, затем реконструирует голографическую видеоинформацию с разрешением 4K с задержкой всего 30 миллисекунд. Он способен визуализировать голограммы со скоростью обработки до 30 кадров в секунду.

Как отмечают в издании, этот прорыв позволяет достичь высокой скорости обработки и производительности в десятки раз выше, чем при традиционной программной генерации голограмм на стандартных компьютерах, а также значительно снизить энергопотребление.

По словам исследователей, с помощью новой технологии любое видео, отображаемое на экране компьютера, включая контент YouTube/Netflix, видеозвонки и многое другое, можно будет преобразовать в 3D-голографическое видео без задержек.

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"Разработка голографического процессора позволит создавать голограммы в реальном времени с низким энергопотреблением и компактным форм-фактором, что станет значительным шагом на пути к практическому применению голографической технологии", — подчеркнул директор отдела исследований цифровой голографии ETRI Хонг Ки Хун.

Напомним, исследователи из Гонконгского университета науки и техники в Китае разработали новый 3D-принтер, который может создавать еду слой за слоем, используя искусственный интеллект для проектирования сложных съедобных структур.