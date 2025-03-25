3D-відеодзвінки стануть реальністю: створено проривний процесор для генерації голограм (фото)

За словами вчених, нова технологія дає змогу перетворити на 3D-голограму будь-яке відео, включно з контентом YouTube/Netflix і відеодзвінками.

Related video

Дослідники з Науково-дослідного інституту електроніки та телекомунікацій (ETRI) у Південній Кореї оголосили про розробку програмованого напівпровідникового цифрового голографічного медіапроцесора (RHP), що програмується, який може перетворювати 2D-відео на 3D-голограми в реальному часі. Про це пише портал Tech Xplore.

Раніше вчені з ETRI досягли успіху в розробці базової технології дротової мережі, яка дасть змогу проводити віддалені конференції, віддалені оркестрові виступи, віддалені хірургічні операції, а також використовувати голограми і VR у реальному часі.

Цього разу південнокорейські дослідники створили перший у світі процесор голографії в реальному часі, що використовує пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM) для генерації повнокольорових 3D-голограм у реальному часі з 2D-відео. Усе необхідне для генерації голограм обладнання інтегровано в єдину систему на кристалі (SoC).

Генерація голограми в реальному часі Фото: ETRI

Повідомляється, що процесор витягує три основні кольори (червоний, зелений і синій) та інформацію про глибину з 2D-відео, потім реконструює голографічну відеоінформацію з роздільною здатністю 4K із затримкою всього 30 мілісекунд. Він здатний візуалізувати голограми зі швидкістю обробки до 30 кадрів на секунду.

Як зазначають у виданні, цей прорив дає змогу досягти високої швидкості опрацювання і продуктивності в десятки разів вищою, ніж за традиційної програмної генерації голограм на стандартних комп'ютерах, а також значно знизити енергоспоживання.

За словами дослідників, за допомогою нової технології будь-яке відео, що відображається на екрані комп'ютера, включно з контентом YouTube/Netflix, відеодзвінками та багатьом іншим, можна буде перетворити на 3D-голографічне відео без затримок.

Важливо

Голограми та віртуальні світи: навіщо військові інвестують у "нереальні" технології

"Розробка голографічного процесора дасть змогу створювати голограми в реальному часі з низьким енергоспоживанням і компактним форм-фактором, що стане значним кроком на шляху до практичного застосування голографічної технології", — підкреслив директор відділу досліджень цифрової голографії ETRI Хонг Кі Хун.

Нагадаємо, дослідники з Гонконзького університету науки і техніки в Китаї розробили новий 3D-принтер, який може створювати їжу шар за шаром, використовуючи штучний інтелект для проєктування складних їстівних структур.