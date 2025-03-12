Метавселенные выйдут на новый уровень: создана ключевая технология для сетей 6G

По словам ученых, новая технология позволит не только проводить удаленные конференции, но и удаленные оркестровые выступления, удаленные хирургические операции, а также использовать голограммы и VR в реальном времени.

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Южнокорейские исследователи из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) преуспели в разработке базовой технологии проводной сети, которая позволяет проводить удаленные конференции, совместную работу и операции в среде 6G. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Текущая структура передачи сетевых услуг имеет ограничения, которые не позволяют ей с точностью обеспечивать сложную сетевую производительность, требуемую прикладными услугами, например, пропускную способность и задержку.

Исследователи из ETRI преодолели эту проблему, разработав технологию сетевого стека, которая обеспечивает высокую пропускную способность в 100 Гбит/с (гигабит) на поток и высокоточную производительность в 1/100 000 секунды за счет взаимодействия приложений и сетей.

Ученые совершили прорыв в технологии проводной сети Фото: ETRI

По словам ученых, эта технология станет ключевым решением для сетей 6G с новой структурой уровня передачи, где прикладные службы и сети взаимодействуют друг с другом для оптимизации качества передачи услуг.

Как отмечают в издании, до сих пор самым большим препятствием для коммерциализации таких технологий, как метавселенная и VR/AR, было обеспечение гарантированной производительности при задержках. Когда пользователь переводит взгляд с экрана, на который он смотрит, не должно быть задержки кадров, чтобы обеспечить плавный переход, предотвратить головокружение и позволить человеку нормально видеть экран.

Исследователи считают, что если их технология будет коммерциализирована, то можно будет проводить не только удаленные конференции, но и удаленное оркестровое сотрудничество, удаленную хирургию, удаленное управление роботами и умными фабриками, а также использовать голограммы и VR в реальном времени.

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Свою технологию ученые успешно протестировали на 458-километровой испытательной сети между Тэджоном и Пусаном совместно с KOREN (KOrea advanced REsearch Network) Национального агентства информационного общества (NIA). Разговор двух мужчин разворачивался на экране естественно, как при просмотре 3D-голограммы.

"В дополнение к базовой технологии для сверхнизкой задержки и сверхточной передачи пакетов для сети 6G, мы обеспечили настраиваемую по производительности технологию сетевого стека конечных устройств, которая является ключевым решением, позволяющим реализовать сквозные гипериммерсивные и высокоточные сервисы в 6G", — отметил Чунг Тэ Сик, помощник вице-президента отдела сетевых исследований ETRI,

В издании полагают, что этот новый стек транспортных сетей способен удовлетворить разнообразные и сложные требования к качеству обслуживания в сетях 6G, которые, как ожидается, будут коммерциализированы после 2028 года.

Напомним, компания Alphabet уменьшила свою технологию лазерного интернета Taara до небольшого кремниевого фотонного чипа, использующего свет для высокоскоростной передачи данных по воздуху.