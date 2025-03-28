Можна "помацати" віртуальні об'єкти: створено апарат для реалістичних VR-дотиків (фото)

Інженери Північно-Західного університету в США представили технологію, яка дає змогу імітувати різні тактильні відчуття у віртуальній реальності (VR), включно з вібраціями, розтягуванням, тиском, ковзанням і скручуванням.

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Про розробку стало відомо з офіційного сайту університету.

За нинішніх VR-технологій більшість взаємодій у віртуальному просторі, як правило, обмежується простими вібраціями. Щоб виправити це, вчені розробили легкий бездротовий пристрій, який імітує більш складні відчуття.

"Майже всі тактильні приводи насправді просто тикають у шкіру. Але шкіра сприйнятлива до набагато складніших відчуттів дотику. Ми хотіли створити пристрій, який міг би докладати сили в будь-якому напрямку — не просто тикати, а штовхати, скручувати і ковзати", — зазначив Джон А. Роджерс, який керував розробкою пристрою.

Повідомляється, що нова технологія дає можливість відчути тиск, вібрацію, розтягнення і багато іншого. Ба більше, вона може комбінувати відчуття і працювати швидко або повільно, щоб імітувати більш тонке, реалістичне відчуття дотику.

Механізм розміром всього в кілька міліметрів використовує крихітний магніт і набір дротяних котушок, розташованих у гніздовій конфігурації. Коли електрика тече через котушки, вона генерує магнітне поле. Коли це магнітне поле взаємодіє з магнітом, воно створює силу, досить сильну, щоб переміщати, штовхати, тягнути або крутити магніт. Об'єднуючи актуатори в масиви, вони можуть відтворювати відчуття щипання, розтягування, стиснення і постукування.

Пристрій для VR-дотиків Фото: Северо-Западный университет

Пристрій працює від невеликої акумуляторної батареї і використовує Bluetooth для бездротового підключення до гарнітур віртуальної реальності та смартфонів. Його можна розмістити в будь-якому місці на тілі, об'єднати з іншими приводами в масиви або інтегрувати в поточну переносну електроніку.

Крім відтворення повсякденних тактильних відчуттів, платформа також може передавати інформацію через шкіру. Змінюючи частоту, інтенсивність і ритм тактильного зворотного зв'язку, команда перетворила звук музики на фізичний дотик, наприклад. Дослідники також змогли змінювати тональності, просто змінюючи напрямок вібрацій. Відчуття цих вібрацій дозволило користувачам розрізняти різні інструменти.

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Розробники вважають, що їхня технологія зможе поліпшити віртуальний досвід, допомогти людям із вадами зору орієнтуватися в навколишньому середовищі, відтворювати відчуття різних текстур на плоских екранах для онлайн-покупок, забезпечувати тактильний зворотний зв'язок для віддалених візитів до лікаря і навіть дати змогу людям із вадами слуху "відчувати" музику.

"Ми думаємо, що наша система може допомогти ще більше скоротити розрив між цифровим і фізичним світами. Додавши справжнє відчуття дотику, цифрова взаємодія може відчуватися більш природною і захопливою", — підсумував Роджерс.

Нагадаємо, вчені з Корнельського університету створили для мишей окуляри віртуальної реальності під назвою MouseGoggles, використовуючи недорогі готові компоненти, такі як дисплеї розумних годинників і крихітні лінзи.

Раніше також повідомлялося, що в американському штаті Флорида вперше в судовій практиці було дозволено використовувати симуляцію віртуальної реальності як доказ у справі.