Крадут пароли, фото и деньги: как проверить, кто получил доступ к аккаунту в Google

Следить за учетной записью могут не только преступники, но даже супруги, члены семьи, соседи и друзья.

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В 2025 году люди практически во всем полагаются на компьютеры и смартфоны, храня множество информации на аккаунте Google, включая пароли и даже данные платежных карт. Издание PC World рассказало, как узнать, если другой человек получил к нему доступ.

Если кто-то вошел в аккаунт Google, то он может видеть все электронные письма, фотографии, видео, контакты и даже украсть деньги с банковских счетов. Это может быть не только хакер, но и супруг, любовник, сосед по комнате, член семьи или друг, если решил проследить.

Кстати, недавно Google спасла Россию от масштабной кибератаки. Хакеры использовали неизвестную ранее уязвимость Chrome и Windows, чтобы шпионить за государственными организациями.

Важно знать, какие устройства подключились к аккаунту в настоящий момент. Заметив посторонних, следует отключить им доступ, а затем изменить пароль, чтобы предотвратить несанкционированные входы в будущем.

Как проверить подключения к аккаунту Google на ПК:

открыть страницу сервиса Google (поиск, Gmail и т. д.); нажать на значок своего профиля в правом верхнем углу окна браузера; выбрать "Управление учетной записью Google"; нажать "Безопасность" в левой части страницы; прокрутить вниз до раздела "Ваши устройства"; выбрать "Управление всеми устройствами".

Здесь содержится список устройств, с которых выполнен вход в учетные записи. Нужно щелкнуть по незнакомым и нажать кнопку "Выйти" в верхней части этого окна.

Как проверить подключения к аккаунту Google на смартфоне:

на Android или iOS открыть приложение Google; нажать на значок вашего профиля в правом верхнем углу; выбрать "Управление учетной записью Google"; выбрать "Безопасность" на вкладках вверху; прокрутить вниз до раздела "Ваши устройства"; нажать "Управление всеми устройствами"; проверить устройства, на которых выполнен вход в учетную запись.

Если одно из них выглядит незнакомым — нажать на него для получения дополнительных сведений. Чтобы отключить ему доступ, нужно нажать кнопку "Выйти" под информацией об устройстве в верхней части экрана.

Помимо подключенных устройств, стоит также проверять сторонние сервисы, связанные с учетной записью Google. Неработающие или забытые приложения могут быть захвачены хакерами, которые злоупотребляют разрешениями. С другой стороны, злоумышленники могут взломать заброшенные аккаунты Google (например, для закрытого бизнеса) и повторно активировать их, чтобы получить доступ к сторонним приложениям и сервисам.

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