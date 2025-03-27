Крадуть паролі, фото і гроші: як перевірити, хто отримав доступ до акаунта в Google

Стежити за обліковим записом можуть не тільки злочинці, а й навіть подружжя, члени сім'ї, сусіди та друзі.

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У 2025 році люди практично в усьому покладаються на комп'ютери і смартфони, зберігаючи безліч інформації на акаунті Google, включно з паролями і навіть даними платіжних карт. Видання PC World розповіло, як дізнатися, якщо інша людина отримала до нього доступ.

Якщо хтось увійшов до акаунта Google, то він може бачити всі електронні листи, фотографії, відео, контакти і навіть вкрасти гроші з банківських рахунків. Це може бути не тільки хакер, а й чоловік, коханець, сусід по кімнаті, член сім'ї або друг, якщо вирішив простежити.

До речі, нещодавно Google врятувала Росію від масштабної кібератаки. Хакери використовували невідому раніше вразливість Chrome і Windows, щоб шпигувати за державними організаціями.

Важливо знати, які пристрої підключилися до облікового запису зараз. Помітивши сторонніх, слід відключити їм доступ, а потім змінити пароль, щоб запобігти несанкціонованим входам у майбутньому.

Як перевірити підключення до акаунта Google на ПК:

відкрити сторінку сервісу Google (пошук, Gmail тощо); натиснути на значок свого профілю в правому верхньому кутку вікна браузера; вибрати "Управління обліковим записом Google"; натиснути "Безпека" в лівій частині сторінки; прокрутити вниз до розділу "Ваші пристрої"; вибрати "Управління всіма пристроями".

Тут міститься список пристроїв, з яких виконано вхід в облікові записи. Потрібно клацнути по незнайомих і натиснути кнопку "Вийти" у верхній частині цього вікна.

Як перевірити підключення до акаунта Google на смартфоні:

на Android або iOS відкрити додаток Google; натиснути на значок вашого профілю в правому верхньому кутку; вибрати "Управління обліковим записом Google"; вибрати "Безпека" на вкладках угорі; прокрутити вниз до розділу "Ваші пристрої"; натиснути "Управління всіма пристроями"; перевірити пристрої, на яких виконано вхід в обліковий запис.

Якщо одне з них виглядає незнайомим — натиснути на нього для отримання додаткових відомостей. Щоб відключити йому доступ, потрібно натиснути кнопку "Вийти" під інформацією про пристрій у верхній частині екрана.

Крім підключених пристроїв, варто також перевіряти сторонні сервіси, пов'язані з обліковим записом Google. Непрацюючі або забуті додатки можуть бути захоплені хакерами, які зловживають дозволами. З іншого боку, зловмисники можуть зламати занедбані акаунти Google (наприклад, для закритого бізнесу) і повторно активувати їх, щоб отримати доступ до сторонніх застосунків і сервісів.

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