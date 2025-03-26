Google врятувала Росію від масових атак: що сталося і хто встиг постраждати

Витончені атаки здійснювала група хакерів з підтримкою від уряду, вважають російські дослідники.

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Компанія Google випустила позапланове оновлення браузера Chrome для Windows, щоб усунути вразливість, яку використовували для масових атак на організації в Росії. Подробиці про це розповів портал The Hacker News.

Причиною стала небезпечна вразливість CVE-2025-2783, пов'язана з неправильним дескриптором, наданим за невказаних обставин у Mojo на Windows. Mojo належить до набору бібліотек часу виконання, які надають механізм для міжпроцесної взаємодії, незалежний від платформи (IPC).

До речі, нещодавно писали, що Google збирається видалити дані з мільйонів акаунтів. Зміни стосуються електронної пошти та додатка Google Maps.

CVE-2025-2783 — це перша активно експлуатована вразливість нульового дня Chrome від початку року, про неї 20 березня повідомили Борис Ларін та Ігор Кузнєцов, дослідники "Лабораторії Касперського" — міжнародної компанії з центральним офісом у Москві, що спеціалізується на розробці систем кіберзахисту.

На своєму сайті Securelist фахівці вказали, що вразливість використовували для проведення технічно складної атаки, націленої на російські ЗМІ, освітні установи та державні організації в Росії. На думку "Лабораторії Касперського", витонченість і масштаби атак вказують на те, що їх влаштувала хакерська група, спонсорована якоюсь державою з метою шпигунства.

Суть уразливості зводиться до логічної помилки на стику Chrome і операційної системи Windows, яка дає змогу обійти захист браузера. У всіх випадках зараження відбувалося одразу після того, як жертва натискала на посилання у фішинговому листі із запрошенням на форум "Примаковські читання", а шкідливий сайт відкривався за допомогою веб-браузера Google Chrome. Короткострокові посилання були персоналізованими для цілей.

25 березня Google оприлюднила в офіційному блозі оголошення про оновлення Chrome до версії 134.0.6998.177/.178, яке поширять серед користувачів найближчими днями або тижнями. У цей час доступ до відомостей про помилку та посилань може бути обмежений.

Нещодавно писали, що Google вирішила стежити за чатами користувачів, щоб врятувати від шахраїв. Для цього в Android додали функцію під назвою AI-powered Scam Detection.