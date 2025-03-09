Чати власників смартфонів відстежуватимуть, інакше їхні банківські рахунки миттєво спорожніють

Google стежитиме за чатами користувачів, щоб розпізнати шахрайські дії.

Related video

Шахраї люблять видавати себе за інших людей, щоб красти інформацію або гроші, але у Google є спосіб зупинити це. Поки що нововведення стосуватиметься жителів США, Канади, Великої Британії, пише thesun.co.uk.

Якщо ви хочете дізнатися, чи був зламаний ваш смартфон, є 10 простих способів визначити це. Смартфон може робити все — від банківських операцій до відеодзвінків і управління пристроями розумного будинку. Проте така залежність може вийти боком, якщо кіберзлочинець зламає його.

Компанія впроваджує спеціальну функцію для телефонів Android під назвою AI-powered Scam Detection. Вона скануватиме тексти, які користувачі отримують у додатку "Повідомлення", а потім попереджатиме, якщо це виявиться "підозрілою розмовою". Можливо, цьому інструменту буде потрібно побачити кілька текстів, щоб розпізнати шахрайство, перш ніж він попередить про ризики.

"Google Messages тепер використовує ШІ для позначки шаблонів, які зазвичай пов'язані з шахрайством", — пояснили в Google. — "Таким чином, ви можете ідентифікувати повідомлення, які здаються нешкідливими, але з часом стають небезпечними. Якщо Google Messages підозрює шахрайство, ви отримаєте попередження в режимі реального часу, щоб заблокувати афериста і повідомити про розмову. Ця функція може допомогти захистити банківські рахунки або конфіденційну інформацію".

Важливо зазначити, що співробітники Google не читають особистих повідомлень користувачів, — система штучного інтелекту на телефоні сканує повідомлення і сигналізує особисто користувачеві про небезпеку. Google цього не робить.

"Виявлення шахрайства відбувається на користувацькому пристрої, тому розмови залишаються конфіденційними", — наголосили в компанії.

Щоб краще захистити користувачів, компанія інвестувала в нові моделі ШІ, здатні виявляти підозрілі розмови і видавати попередження в режимі реального часу під час листування, приділяючи при цьому першорядну увагу конфіденційності користувачів. Технологічний гігант попередив, що шахраї вкрали понад 1 трлн доларів у власників мобільних телефонів тільки у 2024 році. І з'ясувалося, що більшість афер відбувається за допомогою дзвінків і повідомлень SMS, MMS і RCS.

Якщо AI-powered Scam Detection виявить проблему, користувач побачить спливаюче вікно зі значком щита і написом: "Виявлення шахрайства. Виявлено підозрілу активність. Поширені шахрайства часто починаються саме так". Потім буде надано можливість відхилити сповіщення або повідомити про відправника і заблокувати його. Якщо користувач вирішить повідомити про цю людину, дані відправника будуть передані Google і операторам мобільного зв'язку, а також листування з потенційним шахраєм.

Функція виявлення шахрайства буде ввімкнена за замовчуванням для користувачів Google Messages у Великій Британії, США та Канаді. Вона застосовуватиметься тільки до розмов, які користувачі ведуть із людьми, які не є їхніми контактами.

Раніше ми писали, що мільйони смартфонів Samsung мають одну помилку. Функція зашифрованої папки дає змогу приховувати знімки, кліпи, файли та додатки від інших людей. Але один користувач вказав на недолік, який дозволяє бачити цей секретний контент.