Як дізнатися, що смартфон був зламаний: 10 простих способів визначити це

Смартфон може робити все — від банківських операцій до відеодзвінків і управління пристроями розумного будинку. Проте така залежність може вийти боком, якщо кіберзлочинець зламає його.

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Незалежно від того, дорогий це чи бюджетний телефон Android, фішингові посилання, шкідливі додатки, підміна SIM-карти, атаки на кшталт "людина посередині" і "джус-джекінг" можуть поставити пристрій під загрозу. Про це пише Android Police.

Ось що робити, щоб дізнатися, чи зламаний пристрій.

Незнайомі додатки

Якщо на телефоні є випадкові додатки, це може бути заслуга хакера. Однак не кожен незнайомий додаток є шкідливим. Більшість телефонів постачаються з попередньо встановленими непотрібними додатками, які називаються bloatware.

Незвичайні налаштування

Явною ознакою того, що кіберзлочинець отримав доступ до пристрою, є незнайомі налаштування або зміна звичних конфігурацій. Наприклад, якщо кілька додатків мають дозволи на мікрофон і камеру, хакер може намагатися відстежувати онлайн-активність.

Розряд батареї

З віком смартфонів продуктивність батареї знижується. Іноді фонове оновлення може розряджати батарею швидше, ніж зазвичай. Однак якщо батарея постійно розряджається швидко, хоча раніше цього не було, це може бути ознакою злому.

Підозрілі сповіщення про вхід у систему

Такі сповіщення можуть бути ознакою того, що пристрій перебуває під загрозою.

Коли хакер отримує доступ до пристрою, він може спробувати увійти в облікові записи соціальних мереж та електронної пошти. Це дає йому змогу переглядати конфіденційну інформацію та надсилати повідомлення.

Несанкціоновані платежі в Play Store або банківські збори

Несанкціоновані платежі Google Play можуть вказувати на те, що шкідливі додатки або кіберзлочинці отримали доступ до фінансових даних через акаунт Google.

Навіть якщо платежі законні, це може означати, що хакер використовує онлайн-підписки.

Високий рівень використання даних

Якщо хакер отримав доступ до телефону, високий рівень використання даних може бути результатом запуску застосунків або перегляду. Крім того, шкідливі програми на телефоні можуть споживати дані. Єдиний спосіб виявити це — відстежувати використання даних. Якщо використання даних не відповідає звичкам перегляду, все незнайоме потрібно видалити.

Спливаючі спам-вікна

Спливаючі вікна в додатках дратують, але зазвичай вони нешкідливі й іноді корисні. Однак, якщо пристрій заражений шкідливим ПЗ, хакери можуть використовувати рекламне ПЗ для створення спливаючих вікон із фішинговими посиланнями.

Збої обладнання або додатків

Хоча ці проблеми можуть бути спричинені несправностями обладнання, помилками програмного забезпечення або застарілими додатками, це не виключає злом. Видалити віруси та шкідливе ПЗ з телефону Android легко. Якщо несправність не є причиною збоїв, потрібні необхідні заходи, щоб позбавити телефон від усього шкідливого.

Постійне нагрівання

Під час тривалого використання, особливо під час ігор, трансляцій або відеодзвінків протягом тривалого часу, телефон обов'язково нагріється. Якщо використання телефону не збільшилося, але пристрій все ще нагрівається і залишається гарячим, причиною може бути злом.

Зниження продуктивності

Цілком природно, що з часом телефони стають повільнішими. Однак ненормально, коли продуктивність пристрою падає відразу.

Можна спробувати перезапустити пристрій і звільнити місце на диску. Зазвичай це допомагає, якщо проблема пов'язана із застарілим програмним забезпеченням або помилками. Якщо продуктивність не покращується після усунення несправностей, можна виконати комплексну перевірку, щоб переконатися, що у фоновому режимі не працюють несанкціоновані програми або процеси.

Раніше ми писали про те, що хакери поширювали вірус RemcosRAT, що дає повний контроль над комп'ютером або ноутбуком жертви, розкриває всі паролі і дає змогу стежити за жертвою через веб-камеру.