Как узнать, что смартфон был взломан: 10 простых способов определить это

Смартфон может делать все — от банковских операций до видеозвонков и управления устройствами умного дома. Тем не менее, такая зависимость может выйти боком, если киберпреступник взломает его.

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Независимо от того, дорогой это или бюджетный телефон Android, фишинговые ссылки, вредоносные приложения, подмена SIM-карты, атаки типа "человек посередине" и "джус-джекинг" могут поставитьустройство под угрозу. Об этом пишет Android Police.

Вот что делать, чтобы узнать, взломано ли устройство.

Незнакомые приложения

Если на телефоне есть случайные приложения, это может быть заслуга хакера. Однако не каждое незнакомое приложение является вредоносным. Большинство телефонов поставляются с предустановленными ненужными приложениями, называемыми bloatware.

Необычные настройки

Явным признаком того, что киберпреступник получил доступ к устройству, являются незнакомые настройки или изменение привычных конфигураций. Например, если у нескольких приложений есть разрешения на микрофон и камеру, хакер может пытаться отслеживать онлайн-активность.

Разряд батареи

С возрастом смартфонов производительность батареи снижается. Иногда фоновое обновление может разряжать батарею быстрее обычного. Однако если батарея постоянно разряжается быстро, хотя раньше этого не было, это может быть признаком взлома.

Подозрительные оповещения о входе в систему

Такие оповещения могут быть признаком того, что устройство находится под угрозой.

Когда хакер получает доступ к устройству, он может попытаться войти в учетные записи социальных сетей и электронной почты. Это позволяет ему просматривать конфиденциальную информацию и отправлять сообщения.

Несанкционированные платежи в Play Store или банковские сборы

Несанкционированные платежи Google Play могут указывать на то, что вредоносные приложения или киберпреступники получили доступ к финансовым данным через аккаунт Google.

Даже если платежи законны, это может означать, что хакер использует онлайн-подписки.

Высокий уровень использования данных

Если хакер получил доступ к телефону, высокий уровень использования данных может быть результатом запуска приложений или просмотра. Кроме того, вредоносные приложения на телефоне могут потреблять данные. Единственный способ обнаружить это — отслеживать использование данных. Если использование данных не соответствует привычкам просмотра, все незнакомое нужно удалить.

Всплывающие спам-окна

Всплывающие окна в приложениях раздражают, но обычно они безвредны и иногда полезны. Однако, если устройство заражено вредоносным ПО, хакеры могут использовать рекламное ПО для создания всплывающих окон с фишинговыми ссылками.

Сбои оборудования или приложений

Хотя эти проблемы могут быть вызваны неисправностями оборудования, ошибками программного обеспечения или устаревшими приложениями, это не исключает взлом. Удалить вирусы и вредоносное ПО с телефона Android легко. Если неисправность не является причиной сбоев, нужны необходимые меры, чтобы избавить телефон от всего вредоносного.

Постоянное нагревание

При длительном использовании, особенно при играх, трансляциях, или видеозвонках в течение длительного времени, телефон обязательно нагреется. Если использование телефона не увеличилось, но устройство все еще нагревается и остается горячим, причиной может быть взлом.

Снижение производительности

Вполне естественно, что со временем телефоны становятся медленнее. Однако ненормально, когда производительность устройства падает в одночасье.

Можно попробовать перезапуск устройства и освобождение места на диске. Обычно это помогает, если проблема связана с устаревшим программным обеспечением или ошибками. Если производительность не улучшается после устранения неполадок, можно выполнить комплексную проверку, чтобы убедиться, что в фоновом режиме не работают несанкционированные программы или процессы.

Ранее мы писали о том, что хакеры распространяли вирус RemcosRAT, дающий полный контроль над компьютером или ноутбуком жертвы, раскрывающий все пароли и позволяющий следить за жертвой через веб-камеру.