Чаты владельцев смартфонов будут отслеживать, иначе их банковские счета мгновенно опустеют

Google будет следить за чатами пользователей, чтобы распознать мошеннические действия.

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Мошенники любят выдавать себя за других людей, чтобы красть информацию или деньги, но у Google есть способ остановить это. Пока что нововведение будет касаться жителей США, Канады, Великобритании, пишет thesun.co.uk.

Если вы хотите узнать, был ли взломан ваш смартфон, есть 10 простых способов определить это. Смартфон может делать все — от банковских операций до видеозвонков и управления устройствами умного дома. Тем не менее, такая зависимость может выйти боком, если киберпреступник взломает его.

Компания внедряет специальную функцию для телефонов Android под названием AI-powered Scam Detection. Она будет сканировать тексты, которые пользователи получают в приложении "Сообщения", а затем предупреждать, если это окажется "подозрительным разговором". Возможно, данному инструменту потребуется увидеть несколько текстов, чтобы распознать мошенничество, прежде чем он предупредит о рисках.

"Google Messages теперь использует ИИ для пометки шаблонов, которые обычно связаны с мошенничеством", — объяснили в Google. — "Таким образом, вы можете идентифицировать сообщения, которые кажутся безобидными, но со временем становятся опасными. Если Google Messages подозревает мошенничество, вы получите предупреждение в режиме реального времени, чтобы заблокировать афериста и сообщить о разговоре. Эта функция может помочь защитить банковские счета или конфиденциальную информацию".

Важно отметить, что сотрудники Google не читают личные сообщения пользователей, — система искусственного интеллекта на телефоне сканирует сообщения и сигнализирует лично пользователю об опасностях. Google этого не делает.

"Обнаружение мошенничества происходит на пользовательском устройстве, поэтому разговоры остаются конфиденциальными", — подчеркнули в компании.

Чтобы лучше защитить пользователей, компания инвестировала в новые модели ИИ, способные обнаруживать подозрительные разговоры и выдавать предупреждения в режиме реального времени в ходе переписки, уделяя при этом первостепенное внимание конфиденциальности пользователей. Технологический гигант предупредил, что мошенники украли более 1 трлн долларов у владельцев мобильных телефонов только в 2024 году. И выяснилось, что большинство афер совершается с помощью звонков и сообщений SMS, MMS и RCS.

Если AI-powered Scam Detection обнаружит проблему, пользователь увидит всплывающее окно со значком щита и надписью: "Обнаружение мошенничества. Обнаружена подозрительная активность. Распространенные мошенничества часто начинаются именно так". Затем будет предоставлена ​​возможность отклонить оповещение или сообщить об отправителе и заблокировать его. Если пользователь решит сообщить об этом человеке, данные отправителя будут переданы Google и операторам мобильной связи, а также переписка с потенциальным мошенником.

Функция обнаружения мошенничества будет включена по умолчанию для пользователей Google Messages в Великобритании, США и Канаде. Она будет применяться только к разговорам, которые пользователи ведут с людьми, не являющимися их контактами.

Ранее мы писали, что миллионы смартфонов Samsung имеют одну ошибку. Функция зашифрованной папки позволяет скрывать снимки, клипы, файлы и приложения от других людей. Но один пользователь указал на недостаток, который позволяет видеть этот секретный контент.