Мільйони телевізорів атаковані хакерами: 4 способи перевірити, чи все гаразд із ТВ

Експерт із кібербезпеки пояснив, чому деякі пристрої можуть опинитися під загрозою.

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Власникам телевізорів настійно рекомендується провести чотири важливі перевірки після того, як стало відомо, що хакери атакували 1,6 млн пристроїв, пише The Sun.

Експерт із кібербезпеки пояснив, чому деякі пристрої можуть опинитися під загрозою.

Власники ТВ-панелей можуть навіть постраждати від збільшення рахунків за електроенергію через кібершахрайство, зазначає ЗМІ. Хакери можуть використовувати телевізор, щоб проникнути в домашню мережу Wi-Fi, потім зламати інші електронні пристрої в будинку, щоб вкрасти цінні дані. Також вони можуть підключатися до електромережі для майнінгу криптовалют, а платити за рахунками доведеться жертвам.

Новий вірус під назвою Vo1d здатний атакувати 1,6 млн пристроїв з операційною системою Android TV. Цей вірус складно виявити — в цьому його небезпека. Один зі способів застосування цього шкідливого ПЗ, — це шахрайство з кліками, коли хакери використовують інші пристрої для генерації фальшивих кліків, щоб "роздути" популярність реклами. Ці фейкові кліки також можуть призвести до більшого споживання енергії, пише ЗМІ.

Є чотири способи перевірки, які власники телевізорів можуть виконати, щоб переконатися, що вони не зачеплені шкідливим ПЗ.

По-перше, потрібно вчасно оновлювати свої пристрої. Це дасть змогу переконатися, що у вас встановлені найостанніші версії прошивки і програмного забезпечення.

По-друге, власники телевізорів повинні видалити невикористовувані "зомбі"-додатки на iOS і Android, оскільки вони можуть становити загрозу безпеці, оскільки користувачі, як правило, не оновлюють налаштування конфіденційності на них.

По-третє, споживачі завжди повинні встановлювати антивірусне програмне забезпечення.

Нарешті, не варто купувати гаджети у третіх осіб. Споживачі завжди повинні купувати їх у надійних продавців.

Джейк Мур, консультант із кібербезпеки з компанії ESET, розповів, чому телевізори можуть бути схильні до ризику: "Як і будь-який інтелектуальний пристрій у домі, ТВ-панелі вразливі до шкідливих програм, і загроза зростає, якщо користувачі завантажують на них сторонні додатки або утримуються від регулярних оновлень".

Раніше ми писали, навіщо потрібні системи Smart TV і як вибрати найкращу. Apple, LG, Samsung, Google і Roku пропонують операційні системи, що кардинально змінюють управління телевізором і пошук контенту.