Миллионы телевизоров атакованы хакерами: 4 способа проверить, все ли в порядке с ТВ

Эксперт по кибербезопасности объяснил, почему некоторые устройства могут оказаться под угрозой.

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Владельцам телевизоров настоятельно рекомендуется провести четыре важные проверки после того, как стало известно, что хакеры атаковали 1,6 млн устройств, пишет The Sun.

Эксперт по кибербезопасности объяснил, почему некоторые устройства могут оказаться под угрозой.

Владельцы ТВ-панелей могут даже пострадать от увеличения счетов за электроэнергию из-за кибермошенничества, отмечает СМИ. Хакеры могут использовать телевизор, чтобы проникнуть в домашнюю сеть Wi-Fi, затем взломать другие электронные устройства в доме, чтобы украсть ценные данные. Также они могут подключаться к электросети для майнинга криптовалют, а платить по счетам придется жертвам.

Новый вирус под названием Vo1d способен атаковать 1,6 млн устройств с операционной системой Android TV. Этот вирус сложно обнаружить — в этом его опасность. Один из способов применения данного вредоносного ПО, — это мошенничество с кликами, когда хакеры используют другие устройства для генерации фальшивых кликов, чтобы "раздуть" популярность рекламы. Эти фейковые клики также могут привести к большему потреблению энергии, пишет СМИ.

Есть четыре способа проверки, которые владельцы телевизоров могут выполнить, чтобы убедиться, что они не затронуты вредоносным ПО.

Во-первых, нужно вовремя обновлять свои устройства. Это позволит убедиться, что у вас установлены самые последние версии прошивки и программного обеспечения.

Во-вторых, владельцы телевизоров должны удалить неиспользуемые "зомби"-приложения на iOS и Android, так как они могут представлять угрозу безопасности, поскольку пользователи, как правило, не обновляют настройки конфиденциальности на них.

В-третьих, потребители всегда должны устанавливать антивирусное программное обеспечение.

Наконец, не стоит покупать гаджеты у третьих лиц. Потребители всегда должны приобретать их у надежных продавцов.

Джейк Мур, консультант по кибербезопасности из компании ESET, рассказал, почему телевизоры могут быть подвержены риску: "Как и любое интеллектуальное устройство в доме, ТВ-панели уязвимы для вредоносных программ, и угроза возрастает, если пользователи загружают на них сторонние приложения или воздерживаются от регулярных обновлений".

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