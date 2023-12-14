Телевизоры станут быстрее и удобнее: почему нужно установить обновление Google TV

Google оптимизировала работу интерфейса и освободила больше места в памяти, чтобы значительно улучшить работу SmartTV. Украинцам не нужно покупать новое устройство, достаточно обновить программное обеспечение.

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Программная платформа Google TV для смарт-телевизоров получила обновление, которое повышает скорость работы интерфейса операционной системы и упрощает доступ к бесплатным каналам. Кроме того, клиенты получат цифровой адвент-календарь, который будет развлекать их во время Рождественских праздников. 12 декабря об обновлении, созданном для сторонников платформы, написали в корпоративном блоге компании Google.

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В блоге указано, что обновление коснулось четырех основных направлений: скорость интерфейса, оптимизация хранения, упорядочение каналов и получение подарков. Чтобы установить обновление, нужно в настройках Google TV выбрать меню "Система", а затем пункт "Информация".

Google TV — улучшение скорости

Google отметила, что обратила внимание на просьбы пользователей, которые имели замечания к некоторым аспектам работы Google TV. После обновления интерфейс будет работать более плавно. Например, быстрее будут загружаться программы. Чтобы достичь нужно эффекта, разработчики внесли следующие изменения: оптимизировали способ загрузки строк рекомендаций и упростили основные системные программы.

Также программисты увеличили скорость реакции на главном экране. Благодаря этому улучшили прокрутку видео (оно предварительно загружается), способ загрузки вкладок, вывод результатов поиска.

Улучшение хранения для Smart TV

Разработчики освободили больше места в памяти в устройствах Google TV, говорится в сообщении компании. Чтобы получить такой результат, уменьшили размер предустановленных программ, которыми человек не пользуется. Зато больший объем памяти остается для тех приложений, которые чаще запускаются.

Google отметили, что совершенствование скорости и хранения уже доступны пользователям.

"Самое приятное то, что все эти улучшения памяти, скорости и памяти уже доступны для ваших устройств!" — написали в корпоративном блоге.

Обновление вкладки прямых эфиров Google TV

Есть также определенные изменения на вкладке "Прямой эфир", объяснили разработчики. На сегодня в этой вкладке можно найти 800 бесплатных каналов. Чтобы упростить просмотр этих каналов, добавили две категории — "Последние" (последние просмотренные каналы) и "Местные новости" (доступ к новостям в регионе проживания). Кроме того, во вкладке "Для Вас" появилась строка "Бесплатные новости в прямом эфире" — еще один способ быстро перейти к желаемому каналу.

Компания встроила в программную платформу 14 новых бесплатных каналов Google TV. Среди них — Xumo Holiday Movie Channel, DraftKings и Speedvision. Разработчики отметили, что теперь пользователи имеют 115 встроенных каналов: их не нужно искать, загружать, подписываться — они изначально есть в системе.

Праздничное настроение от Google

Сторонники Google TV получили еще три сюрприза от компании-разработчика. Во-первых, их может развлечь интерактивный адвент-календарь: каждый день до 25 декабря будут появляться праздничные сюрпризы. Во-вторых, на вкладке "Прямой эфир" есть категория "Праздники", где можно увидеть коллекцию праздничных фильмов. В-третьих, пользователи ознакомятся с "Лучшим за 2023 год": фильмы, шоу и музыка — лучшие кадры прошлого года.

Отметим, нейросеть Google попыталась спрогнозировать, когда человечество достигнет бессмертия. Программа искусственного интеллекта предположила, что это произойдет до конца 21 века, а прорыва достигнут с помощью биотехнологий. Тем временем компания решила удалить аккаунты пользователей, которые не пользуются сервисами цифровой платформы.

Между тем программисты предупредили, что хакеры могут добраться до личных данных человека через приложение Google maps. По предварительным данным, уязвимость обнаружили на смартфонах с операционной системой Android 13 или Adndroid 14.