Google решил массово удалять личные аккаунты: кого это коснется и как остановить

В компании уверяют, что аккаунты предприятий и школ, несмотря на "большие чистки", останутся нетронутыми.

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В пятницу, 1 декабря, компания Google, принадлежащая Alphabet, начнет поэтапную очистку личных аккаунтов, которые владельцы не использовали в течение последних двух лет. Подробности сообшило американское медиа Fox Business.

На этой неделе Google начнет удалять неактивные аккаунты в связи с обновлением политики неактивности, которую компания внедрила в середине мая, чтобы повысить уровень безопасности пользователей. Тогда организация заявила, что неактивные аккаунты часто используют старые или повторно используемые пароли, которые могли быть скомпрометированы, не имеют двухфакторной аутентификации, а владельцы реже проверяют их и рискуют пропустить момент взлома.

Пользователи аккаунтов, которые могут быть удалены, будут заблаговременно проинформированы об этом, а дополнительные предупреждения будут отправлены им на соответствующие электронные письма для восстановления. Чтобы избежать удаления, владельцы могут до 1 декабря воспользоваться учетной записью, чтобы система зафиксировала хоть какую-то активность. Это может быть повторный вход в аккаунт, чтение электронной почты, создание документа Google Doc, просмотр видео на YouTube и поиск в Google. Подписка на новостные издания или приложения, привязанные к аккаунтам Google, также считается активностью.

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Ранее Google уже сообщала, что аккаунты, которые не использовались с момента их создания, будут подвергнуты чистке в первую очередь. Аккаунты, полученные через предприятия, школы и другие организации, удаляться не будут. Для неактивных личных аккаунтов может быть удален как сам аккаунт, так и его содержимое в Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) и Google Photos.

Напомним, в начале октября стало известно, что Google переводит всех пользователей на ключи доступа. Поисковый гигант утверждает, что новая система ключей гораздо безопасней, проще для использования и устойчива к взломам.

А в начале мая мы писали о том, что компания Google отменила пароли. Здесь нет никакой магии – просто, чтобы подтвердить вход, вам нужно будет взять в руки смартфон и коснуться сенсора отпечатка пальцев или идентифицировать себя при помощи сканирования лица.