Компания Google отменила пароли: как теперь входить в учетную запись

Сегодня в мире ИТ отмечается "День пароля", но, возможно, это будет последнее празднование из-за того, что Google сделала их ненужными.

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В "День пароля" принято делиться способами создания и запоминания сложных паролей, чтобы ваши данные были в безопасности, но теперь все эти усилия совсем не обязательны, ведь Google максимально упростила доступ к вашим учетным записям объявив об внедрении функции Passkeys.

Здесь нет никакой магии – просто, чтобы подтвердить вход, вам нужно будет взять в руки смартфон и коснуться сенсора отпечатка пальцев или идентифицировать себя при помощи сканирования лица. Причем, как утверждает Google, функция Passkeys будет доступна не только для входа в сервисы самой компании, но и на другие сайты, на которых вы регистрировались через аккаунт поисковика.

Конечно, никто не запрещает вам (пока что!) и дальше пользоваться привычными паролями или двойной идентификацией (с получением СМС на смартфон), но в Google утверждают, что новая функция вам должна понравиться.

Для ее активации вам достаточно зайти в настройки своей учетной записи Google и в разделе "Безопасность" выбрать пункт "Начать использовать ключи доступа".

Активировать Passkeys можно в настройках учетной записи Google Фото: Скриншот

Каковы недостатки новшества от Google? Во-первых, необходимость всегда держать под рукой заряженный смартфон. А ведь он может разрядиться в самый неподходящий момент и тогда в спешке придется искать шнур зарядки.

Во-вторых, если вы используете какой-нибудь "тайный аккаунт" Google, который поисковик не сопоставляет с вашей персоной, то он будет привязан к вашему смартфону, а значит к вашей основной учетной записи, и анонимность будет нарушена.

В-третьих, любители усиленной приватности будут совсем не в восторге, если Google вообще отменит пароли и заставит всех привязать учетную запись к смартфону.

На данный момент Passkeys совместимы с:

Google: браузер Chrome 109+, Android 9+ и ChromeOS 109+

Microsoft: браузер Edge 109+, ОС Windows 10/11

Apple: браузер Safari 16+, iOS 16 и ОС macOS Ventura

Ранее Фокус писал, что Bing угрожает вытеснить Google со смартфонов: лидер может лишиться миллиардов долларов.