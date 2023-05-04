Компанія Google відмінила паролі: як тепер входити до облікового запису

Сьогодні у світі ІТ відзначається День пароля, але, можливо, це буде останнє святкування через те, що Google зробив їх непотрібними.

Related video

У "День пароля" заведено ділитися способами створення та запам'ятовування складних паролів, щоб ваші дані були у безпеці, але тепер усі ці зусилля зовсім не обов'язкові, адже Google максимально спростив доступ до ваших облікових записів, оголосивши про впровадження функції Passkeys.

Тут немає ніякої магії – просто щоб підтвердити вхід, вам потрібно буде взяти в руки смартфон і торкнутися сенсора відбитка пальців або ідентифікувати себе за допомогою сканування обличчя. Проте, як стверджує Google, функція Passkeys буде доступна не тільки для входу в сервіси самої компанії, але й на інші сайти, на яких ви реєструвалися через обліковий запис пошуковика.

Звичайно, ніхто не забороняє вам (поки що!) і далі користуватися звичними паролями або подвійною ідентифікацією (з отриманням SMS на смартфон), але в Google стверджують, що нова функція вам повинна сподобатися.

Для її активації вам достатньо зайти в налаштування свого облікового запису Google і в розділі "Безпека" вибрати "Почати використовувати ключі доступу".

Активувати Passkeys можна у налаштуваннях облікового запису Google Фото: Скріншот

Які недоліки нововведення від Google? По-перше, необхідність завжди тримати під рукою заряджений смартфон. Адже він може розрядитися в невдалий момент і тоді поспішно доведеться шукати шнур зарядки.

По-друге, якщо ви використовуєте якийсь "таємний обліковий запис" Google, який пошуковик не зіставляє з вашою персоною, то він буде прив'язаний до вашого смартфона, а значить до вашого основного облікового запису, і анонімність буде порушена.

По-третє, любителі посиленої приватності будуть зовсім не в захваті, якщо Google взагалі скасує паролі та змусить усіх прив'язати обліковий запис до смартфона.

На цей момент Passkeys сумісний з:

Google: браузер Chrome 109+, Android 9+ та ChromeOS 109+

Microsoft: браузер Edge 109+, Windows 10/11

Apple: браузер Safari 16+, iOS 16 та ОС macOS Ventura

Раніше Фокус писав, що Bing погрожує витіснити Google зі смартфонів: лідер може втратити мільярди доларів.