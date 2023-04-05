Bing погрожує витіснити Google зі смартфонів: лідер може втратити мільярди доларів

Якщо Microsoft підпише контракт з Apple, то це серйозно підірве лідерство пошукового гіганта, вважають експерти.

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Компанія Microsoft намагається конкурувати з Google у сфері вебпошуку, використовуючи свої технології штучного інтелекту, пише портал Seeking Alpha.

Нещодавно Microsoft представила Bing Chat — нову функцію свого пошуковика, яка дозволяє спілкуватися з ним "людською мовою" і отримувати відповіді на запитання за допомогою найсучаснішої версії ChatGPT-4. Це викликало велике занепокоєння з боку Google, яка все ніяк не може представити публіці свій чат-бот Bard.

Google має велику слабкість — угоду з Apple, за якою вона платить близько $15 мільярдів на рік за те, щоб її пошуковик був встановлений на iPhone та інших пристроях Apple. Ця угода приносить Google більшу частину її пошукового трафіку та прибутку.

Інтеграція на iPhone сервісів Microsoft може підкосити позиції Google Фото: Иллюстративное фото

Якщо Microsoft вдасться замінити Google на Bing як стандартний пошуковик на пристроях Apple, це підкосить позиції Google на ринку пошукових систем.

Аналітик агентства Barclays Росс Сендлер оцінює, що в цьому випадку Google може втратити до 11% свого загального операційного прибутку, а це майже 8,2 мільярда доларів. І ризики для Google дуже великі, адже минулого року Міністерство юстиції США подало позов проти Google, звинувачуючи компанію у придушенні конкуренції. Прокурори вказали на угоду з Apple як один із головних прикладів.

Майже половина пошукового трафіку Google йде з пристроїв Apple і перспектива втратити угоду з Apple описується експертами як катастрофічна. Якщо Microsoft зможе перетягнути на свій бік купертинців, то по Google буде завдано нищівного удару, вважають вони.

Раніше Фокус писав, що ШІ-художник DALL-E став безплатним для України: чат-бот Bing від Microsoft навчили малювати.