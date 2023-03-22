Компанія дала вільний доступ всім охочим до нейромережі DALL-E у своєму браузері Edge та пошуковику Bing. Спробувати себе у ролі художника можна й у будь-якому іншому браузері.

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Компанія Microsoft анонсувала нову функцію для свого пошуковика Bing та браузера Edge — Bing Image Creator. Це інструмент, який дозволяє створювати зображення на основі текстового опису за допомогою штучного інтелекту. Фокус розповідає, як спробувати себе в ролі цифрового художника тут і зараз із будь-якого браузера і абсолютно безкоштовно.

Що таке Bing Image Creator

Це продукт на основі нейронної мережі DALL-E від компанії OpenAI, яку Microsoft інвестувала $10 млрд. Ця нейромережа дуже популярна через свою здатність генерувати картинки за будь-якими словесними описами.

Доступ до нейромережі DALL-E вимагає щомісячної оплати, але завдяки тісній співпраці OpenAI та Microsoft, ІТ-гігант тепер використовує DALL-E у своїх продуктах і відкрив доступ до інструменту всім бажаючим.

Як працює Bing Image Creator

Згідно з обіцянкою Microsoft, найближчим часом Bing Image Creator буде доступний усім користувачам чат-бота Bing та Edge на будь-яких пристроях. Щоб створити зображення, достатньо буде ввести текстовий запит у чаті або в рядку пошуку та вибрати опцію "Створити зображення". Потім можна побачити кілька варіантів картинок, що відповідають запиту, і вибрати один із них або попросити згенерувати ще. Bing Image Creator також дозволяє редагувати отримані зображення: змінювати розмір, колір, форму, повертати та переміщати об'єкти на зображенні. Крім того, можна додавати нові елементи до існуючого зображення або комбінувати кілька картинок на одну.

Bing Image Creator має невичерпний потенціал для творчості Фото: Скріншот

Кому знадобиться Bing Image Creator

Bing Image Creator дозволяє створювати оригінальні та цікаві зображення для різних цілей: освіти, розваги, дизайну, реклами тощо. Наприклад, можна створювати картинки на задані теми або жанри: фентезі, наукова фантастика, природа тощо. Можна також задавати складні або абстрактні запити: "котик на веселці", "піца з ананасами", "круглий трикутник" тощо. Або можна просто повеселитися і подивитися на те, що вийде при поєднанні різних слів: "жираф-пірат", "книга-їжа", "кава-парасолька" тощо.

Bing Image Creator може бути корисним не тільки для власного користування, а й для роботи. Наприклад, вчителі можуть використовувати ШІ-інструмент для створення наочних матеріалів для своїх учнів чи студентів. Дизайнерам він стане в нагоді для ескізів проектів або для підбору кольорової гами та стилів. Рекламники можуть використовувати його для створення привабливих зображень рекламних кампаній або для перевірки ефективності різних слоганів та логотипів. Письменники за допомогою ШІ можуть створити обкладинки та ілюстрації для своїх книг.

Отримані зображення можна завантажити у високій якості або зберегти у своїй колекції, а також поділитися з друзями Фото: Скріншот

Як спробувати Bing Image Creator прямо зараз

Незважаючи на те, що Microsoft зазвичай швидко впроваджує у свої продукти все нові інструменти, цього разу вийшла затримка. На момент публікації матеріалу обіцяної вкладки Image Creator (як зазначено в презентації) немає в жодній нещодавно оновленій версії браузера Edge: ні в стандартній стабільній версії, ні в Dev для розробників, ні в Canary для найекстремальніших користувачів, яка оновлюється щодня і тому нестабільна. Очевидно, потрібно частіше перевіряти оновлення, тому що з поширенням функції залежно від країни може бути затримка.

Навіть із оновленням усіх версій Edge функція Image Creator поки недоступна Фото: Скріншот

Але вихід є: можна скористатися сайтом Microsoft під назвою Bing Creator. Для цього годиться будь-який улюблений браузер, але доведеться завести обліковий запис (пошту) від Microsoft. Звичайно, багато хто звикли використовувати Gmail, але Outlook нічим не гірший. У будь-якому випадку, цей обліковий запис, окрім пошти, дасть вам допуск до всіх найновіших продуктів компанії, зокрема дозволить безкоштовно користуватися Microsoft 365 (колишній Microsoft Office) в режимі онлайн. Зайшовши під обліком Microsoft на сайт Bing Creator вам буде доступний весь функціонал нового інструменту на основі DALL-E і за допомогою текстового запиту ви можете почати "малювати".

Сервіс поки що не володіє українською, тому запити потрібно складати англійською мовою Фото: Скріншот

Правда є нюанс: ШІ поки що розуміє лише запити англійською, так що для їх складання потрібно скористатися перекладачем від Microsoft або Google.

І ще лайфхак: компанія рекомендує працювати з чат-ботом за наступною текстовою моделлю: "прикметник + іменник + дієслово". Наприклад: "Милий товстий котик на жовто-блакитному фоні тримає в лапках ноутбук" (тільки англійською), тоді результат буде точнішим.

ШІ від Bing пропонує одразу кілька версій зображення. Можете вибрати всі або жодне і попросити нейромережу згенерувати картинки заново Фото: Скріншот

Можна ставити більш складні запити англійською, наприклад: "Широкоформатний знімок милого товстенького кота в сонячних окулярах, що дивиться на високі будівлі на Таймс-сквер — реалістичне зображення".

Bing Image Creator вміє обробляти складніші запити користувача Фото: Скріншот

Відразу скажемо, тролити і створювати гостроактуальні меми на тему російської агресії не вдасться. Автор спробував зробити запит: "Милий товстий котик на фоні українського прапора тримає гвинтівку М16 і стоїть на російському прапорі" згенерувати не вдалося — ШІ відправив запит на "Перевірку" і пообіцяв згенерувати картинку пізніше, але, мабуть, цензуру запит так і не пройшов.

Microsoft зробив усе можливе, щоб образливі запити сервіс не сприймав Фото: Скріншот

У своєму інструменті Bing Image Creator дає користувачеві 25 "посилень" на місяць, які дозволяють швидше згенерувати потрібну картинку на запит. Але не засмучуйтесь, після вичерпання "підсилювачів" ШІ все одно буде вам доступний абсолютно безкоштовно, просто картинки генеруватимуться довше.

Загалом, поки Google лише ледве ворушиться, викочуючи свій чат-бот Bard вибраним користувачам, в Microsoft зуміли оперативно додати майже повний функціон ШІ (крім обробки звуку та відео) у всі свої продукти. До того ж техногігант зробив чудову інвестицію в OpenAI та її ChatGPT-4, яка сьогодні по праву вважається найкращою ІТ-компанією з розробки інструментів на основі ШІ.

Раніше Фокус писав, що компанія Microsoft вбудувала ШІ ChatGPT-4 у свої офісні продукти.