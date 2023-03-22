Компания дала свободный доступ всем желающим к нейросети DALL-E в своем браузере Edge и в поисковике Bing. Попробовать себя в роли художника можно и в любом другом браузере.

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Компания Microsoft анонсировала новую функцию для своего поисковика Bing и браузера Edge — Bing Image Creator. Это инструмент, позволяющий создавать изображения на основе текстового описания с помощью искусственного интеллекта. Фокус рассказывает, как попробовать себя в роли цифрового художника здесь и сейчас из любого браузера и абсолютно бесплатно.

Что такое Bing Image Creator

Это продукт на основе нейронной сети DALL-E от компании OpenAI, в которую Microsoft инвестировала $10 млрд. Эта нейросеть очень популярна из-за своей способности генерировать картинки по любым словесным описаниям.

Доступ к нейросети DALL-E требует ежемесячной оплаты, но благодаря тесному сотрудничеству OpenAI и Microsoft, ИТ-гигант теперь использует DALL-E в своих продуктах и открыл доступ к инструменту всем желающим.

Как работает Bing Image Creator

Согласно обещанию Microsoft, в ближайшее время Bing Image Creator будет доступен всем пользователям чат-бота Bing и Edge на любых устройствах. Чтобы создать изображение, достаточно будет ввести текстовый запрос в чате или в строке поиска и выбрать опцию "Создать изображение". Затем можно увидеть несколько вариантов картинок, соответствующих запросу, и выбрать один из них или попросить сгенерировать еще. Bing Image Creator также позволяет редактировать полученные изображения: изменять размер, цвет, форму, поворачивать и перемещать объекты на картинке. Кроме того, можно добавлять новые элементы к существующему изображению или комбинировать несколько картинок в одну.

Bing Image Creator имеет неисчерпаемый потенциал для творчества Фото: Скриншот

Кому пригодится Bing Image Creator

Bing Image Creator позволяет создавать оригинальные и интересные изображения для разных целей: образования, развлечения, дизайна, рекламы и т.д. Например, можно создавать картинки по заданным темам или жанрам: фэнтези, научная фантастика, природа и т.д. Можно также задавать сложные или абстрактные запросы: "котик на радуге", "пицца с ананасами", "круглый треугольник" и т.д. Или же можно просто повеселиться и посмотреть на то, что получится при сочетании разных слов: "жираф-пират", "книга-еда", "кофе-зонтик" и т.д.

Bing Image Creator может быть полезным не только для личного использования, но и для работы. Например, учителя могут использовать ИИ-инструмент для создания наглядных материалов для своих учеников или студентов. Дизайнерам он пригодится для эскизов проектов или для подбора цветовой гаммы и стилей. Рекламщики могут использовать его для создания привлекательных изображений рекламных кампаний или для проверки эффективности разных слоганов и логотипов. Писатели с помощью ИИ могут создать обложки и иллюстрации для своих книг.

Полученные изображения можно скачать в хорошем качестве или сохранить в своей коллекции, а так же поделиться с друзьями Фото: Скриншот

Как попробовать Bing Image Creator прямо сейчас

Не смотря на то что Microsoft обычно быстро внедряет в свои продукты все новые инструменты, в этот раз вышла заминка. На момент публикации материала обещанной вкладки Image Creator (как указано в презентации) нет ни в одной недавно обновленной версии браузера Edge: ни в стандартной стабильной версии, ни в Dev для разработчиков, ни в Canary для самых экстремальных пользователей, которая обновляется ежедневно и потому нестабильна. Видимо, нужно чаще проверять обновления, потому что с распространением функции в зависимости от страны может быть задержка.

Даже с обновлением всех версий Edge функция Image Creator пока недоступна Фото: Скриншот

Но выход есть: можно воспользоваться сайтом от Microsoft под названием Bing Creator. Для этого годится любой любимый вами браузер, но придется завести учетную запись (почту) от Microsoft. Конечно, многие привыкли использовать Gmail, но Outlook ничем не хуже. В любом случае, эта учетная запись кроме почты даст вам допуск ко всем самым новым продуктам компании, в том числе позволит бесплатно пользоваться Microsoft 365 (бывший Microsoft Office) в режиме онлайн. Зайдя под учетной записью Microsoft на сайт Bing Creator вам будет будет доступен весь функционал нового инструмента на основе DALL-E и с помощью текстового запроса вы можете начать "рисовать".

Сервис пока еще не владеет украинским, так что запросы нужно составлять на английском языке Фото: Скриншот

Правда есть нюанс: ИИ пока что понимает только запросы на английском, так что для их составления нужно воспользоваться переводчиком от Microsoft или от Google.

И еще лайфхак: компания рекомендует работать с чат-ботом по следующей текстовой модели: "прилагательное + существительное + глагол". Например: "Милый толстый котик на желто-голубом фоне держит в лапках ноутбук" (только по-английски), тогда результат будет более точным.

ИИ от Bing предлагает сразу несколько версий изображения. Можете выбрать все или ни одну и попросить нейросеть сгенерировать картинки заново Фото: Скриншот

Можно задавать и более сложные запросы на английском, например: "Широкоформатный снимок милого толстенького кота в солнечных очках, смотрящего на высокие здания на Таймс-сквер — реалистичное изображение".

Bing Image Creator умеет обрабатывать более сложные запросы пользователя Фото: Скриншот

Сразу скажем, троллить и создавать остроактуальные мемы на тему российской агрессии не получится. Автор попробовал сделать запрос: "Милый толстый котик на фоне украинского флага держит винтовку М16 и стоит на российском флаге" сгенерировать не получилось — ИИ отправил запрос на "Проверку" и пообещал сгенерировать картинку позже, но, видимо, цензуру запрос так и не прошел.

Microsoft сделал все возможное, чтобы оскорбительные запросы сервис не воспринимал Фото: Скриншот

В своем инструменте Bing Image Creator дает пользователю 25 "усилений" в месяц, которые позволяют более быстро сгенерировать нужную картинку по запросу. Но не расстраивайтесь, после исчерпания "усилителей" ИИ все равно будет вам доступен абсолютно бесплатно, просто картинки будут генерироваться дольше.

В общем, пока Google только еле шевелится, выкатывая свой чат-бот Bard избранным пользователям, в Microsoft сумели оперативно добавить почти полный функционал ИИ (кроме обработки звука и видео) во все свои продукты. Причем техногигант сделал отличную инвестицию в OpenAI и ее ChatGPT-4, которая сегодня по праву считается лучшей ИТ-компанией по разработке инструментов на основе ИИ.

Ранее Фокус писал, что компания Microsoft встроила ИИ ChatGPT-4 в свои офисные продукты.