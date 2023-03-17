Уже в вашем ПК: Microsoft встроила ИИ ChatGPT-4 в свои офисные продукты (видео)

Система Microsoft 365 Copilot позволяет использовать нейросеть для любых офисных задач в популярной линейке Office.

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Минувшей ночью компания Microsoft провела презентацию, на которой представила своего "напарника для офиса" – систему на основе искусственного интеллекта Microsoft 365 Copilot. С этого момента ChatGPT-4 от компании OpenAI, в которую редмондский гигант инвестировал $10 млрд, прочно обосновалась во всей линейке продуктов Microsoft: начиная от браузера EDGE заканчивая офисным пакетом продуктов. Фокус знакомит вас с подробностями.

По заявлению компании, Microsoft 365 Copilot – это прекрасный напарник для работы, который поможет пользователю справиться с любой задачей с помощью искусственного интеллекта. Самая свежая версия ChatGPT-4 интегрирована в приложения, которые вы используете каждый день, освобождая вас от рутинной работы и позволяя сконцентрироваться на самом главном.

Copilot в Word

Copilot в Word пишет, редактирует, обобщает и создает текст по вашему запросу или по мере того, какие данные вы вводите. Он может автоматически генерировать контент на основе запроса или темы документа. Так же ИИ проверит текст на орфографию, грамматику и стиль, предложит улучшения и исправления. Он может даже составлять краткие резюме или аннотации для вашего документа.

ИИ проверит текст на орфографию, грамматику и стиль, предложит улучшения и исправления Фото: Microsoft

Copilot в PowerPoint

Самый популярный инструмент для презентаций на основе ИИ создаст презентации за вас или поможет улучшить уже имеющиеся. Copilot в PowerPoint умеет автоматически подбирать подходящие шаблоны, изображения, анимации и звуки для презентации на основе запроса или поставленной цели. Нейросеть сгенерирует текст для слайдов или подписей к изображениям и поможет подготовиться к выступлению перед аудиторией записав видео-презентацию.

PowerPoint умеет автоматически подбирать подходящие шаблоны, изображения, анимации и звуки для презентации Фото: Microsoft

Copilot в Excel

Для лучшего анализа и визуализации данных Microsoft встроила ИИ в один из базовых инструментов офисной линейки – Excel. Интегрированный в продукт ChatGPT-4 может предлагать формулы на основе вопросов, которые вы задаете ему, и создавать диаграммы и графики. С помощью нейросети теперь у вас есть возможность анализировать квартальные результаты продаж и получать ключевые тренды. ИИ создаст для пользователя новый лист Excel для экспериментов и лучшего понимания запроса без изменения оригинальных данных.

ChatGPT-4 может предлагать формулы на основе вопросов, которые вы задаете ему, и создавать диаграммы и графики Фото: Microsoft

Copilot в Teams

Одна из главных "фишек" Copilot в Teams заключается в том, что он избавит вас от головной боли при выборе сотрудника для выполнения той или иной задачи. ИИ самостоятельно подберет лучшего кандидата для выполнения конкретного участка работы. Так же, нейросеть поможет вам быть в курсе всех событий и подготовиться к совещаниям. Он может автоматически делать резюме совещаний внутри Teams, отвечать на вопросы, задаваемые участниками, и создавать повестку дня на основе истории чата.

Copilot в Teams избавит вас от головной боли при выборе сотрудника для выполнения нужной задачи Фото: Microsoft

Copilot в Outlook

ChatGPT-4 разгребет завалы сообщений и писем, а так же станет незаменимым секретарем для составления ответов и назначения встреч в календаре. Copilot в Outlook может автоматически сортировать и фильтровать вашу почту по приоритетам, а также предлагать ответы на частые или простые сообщения. Он может также помогать вам организовывать свой календарь, напоминая о предстоящих событиях или предлагая лучшее время для встреч.

ChatGPT-4 разгребет завалы сообщений и писем в Outlook Фото: Microsoft

Copilot для бизнеса

Copilot не только помогает вам работать лучше, но и развиваться как профессионал. Он может давать вам обратную связь по вашей работе, а также предлагать ресурсы для обучения и повышения квалификации. С его помощью есть возможность подключаться к другим сервисам Microsoft 365, таким как Power BI или Dynamics 365, чтобы получить полезные советы и рекомендации ведению бизнеса.

Copilot может давать вам обратную связь по вашей работе Фото: Microsoft

Как начать пользоваться Copilot

Обновленный ChatGPT-4 доступен для всех подписчиков Microsoft 365 Business Premium или выше. Чтобы начать пользоваться Copilot, вы должны активировать его на странице настроек Microsoft 365, а после этого сможете видеть значок Copilot рядом с приложениями Microsoft 365 на вашем компьютере или мобильном устройстве.

Чтобы использовать Copilot, просто нажмите на его значок или скажите "Hey Copilot" (Привет, Копилот). Затем вы можете задавать ему любые вопросы или просить его выполнить любую задачу. Вы также можете давать ему обратную связь по его работе или просить его изменить свой стиль или голос.

Презентация Microsoft 365 Copilot

Ранее Фокус рассказывал, как начать пользоваться ChatGPT-4 бесплатно прямо сейчас.