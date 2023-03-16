Как украинцам получить доступ к "поумневшему" ChatGPT-4 и почему исследователи спровоцировали чат-бота на обман.

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Новая версия самого популярного чат-бота ChatGPT на основе ИИ вышла только вчера, но уже успела оскандалиться. Причем это произошло не по вине ChatGPT-4, а под нажимом ученых, которые исследуют "моральные аспекты" работы нейросетей с тем, чтобы в будущем предотвращать манипулирование людьми. Фокус знакомит вас с подробностями инцидента и расскажет, как получить доступ к обновленному ChatGPT-4 прямо сейчас.

Что нового и особенного в ChatGPT-4

Свежую версию избавили от "забывчивости" благодаря функции, позволяющей искать недостающую актуальную информацию в Интернете (ChatGPT-3.5 знает только о событиях до 2021 года и не может пополнять базу знаний с помощью интернета).

Так же, разработчики из OpenAI оснастили обновленный чат-бот важной и уникальной функций – работой с визуализированными данными (мультимодальная технология). Теперь чат-бот умеет распознавать изображения на фото или картинках и делать выводы, или выполнять запрос по поводу "увиденного". Наверняка возможность обрабатывать видеоматериалы тоже появится в следующей версии.

В OpenAI говорят, что новая версия стала более безопасной и согласованной (что такое "согласованность" по отношению к чат-боту мы расскажем ниже). Под безопасностью глава OpenAI Сэм Альтман понимает устойчивый отказ ChatGPT-4 реагировать на запросы по запрещенному контенту.

Обновленный чат-бот получил более продвинутую систему обучения, в отличие от ChatGPT-3.5, который обладал 137 млрд параметров (у новой версии их 175 млрд).

Как ChatGPT-4 бесплатно прямо сейчас

Новая версия чат-бота ChatGPT доступна только по платной подписке, но уже сейчас вы можете получить доступ к ChatGPT-4 абсолютно бесплатно. Правда, будет не хватать главной "фишки" – распознавания по фото. Зато вы получите более "прокаченный" чат-бот, по сравнению со старой версией ChatGPT-3.5, которая есть на сайте OpenAI и доступна в бесплатном режиме. Перейдя в свою учетную запись на сайте OpenAI, вы можете оформить платную подписку и получить обновленный "движок" ChatGPT-4.

Для того, чтобы попробовать ChatGPT-4 нужно скачать браузер EDGE (Dev) для разработчиков Фото: Скриншот

Но есть лайфхак как получить доступ к ChatGPT-4 бесплатно: нужно скачать браузер EDGE от Microsoft, а именно версию для разработчиков (EDGE Dev). "Девелоперская" версия обладает всеми нововведениями, которые пока не доступны для стабильных версий, и вы получаете все свежее и необычное прямо сейчас. Версия браузера EDGE для разработчиков обновляется раз в неделю, но экстремалы могут установить себе версию Canary, которая обновляется ежедневно, хотя может работать нестабильно.

EDGE поддерживает все расширения для Chrome и их можно устанавливать зайдя в Интернет-магазин Chrome через браузер EDGE Фото: Скриншот

Не стоит переживать, переходя на другой браузер. Microsoft EDGE основывается, как и Chrome, на движке Chromium, а значит поддерживает все те же расширения, которые вы привыкли использовать в браузере от Google. Достаточно зайти через браузер Microsoft EDGE в Интернет-магазин расширений Google и скачать то что вам будет нужно. Кроме того, EDGE синхронизирует все закладки и расширения из Chrome, так что переход пройдет безболезненно и просто. К тому же, вы сможете использовать не только ChatGPT-4 абсолютно бесплатно, но и другие продукты Microsoft, например весь функционал Office 365, не заплатив ни копейки.

Прямо в браузере можно использовать другие продукты Microsoft бесплатно Фото: Скриншот

По умолчанию Microsoft EDGE будет производить поиск в Интернете с помощью своей поисковой системы Bing (она далека от идеала, зато без обилия рекламных ссылок), но в настройках вы можете поменять ее на привычный Google.

Поменять поисковую систему в EDGE можно в настройках браузера Фото: Скриншот

Как ИИ обманул человека и попросил его пройти Captcha

И, на десерт, собственно, сама история "аферы" ChatGPT-4, точнее исследователей, которые подтолкнули ИИ к обману. Есть такая некоммерческая организация, как Alignment Research Center (ARC), которую основал бывший сотрудник OpenAI доктор Пол Кристиано. Участники организации следят за тем, чтобы ИИ не нарушал моральные, этические и человеческие законы в попытке выполнить поставленную ему задачу, т.е. ИИ не должен вредить людям. Причем одной из задач ученых является воспрепятствование попыткам людей спровоцировать ИИ на нарушение норм и законов. Для этого исследователи прорабатывают различные механизмы, ищут лазейки, используют даже провокации и сообщают разработчикам о недостатках их ИИ с тем, чтобы они их исправили.

Ученые следят, чтобы ИИ не выходил за рамки дозволенного и не вредил людям Фото: Скриншот

В ARC активно исследовали свежий ChatGPT-4: ему поставили задачу обойти любым способом captcha (механизм проверки реального пользователя), попросив помощи у людей, сообщает Independent. ChatGPT-4 подошел к задаче творчески и обратился к сервису фрилансеров, попросив одного из откликнувшихся пройти captcha. Фрилансер, конечно, удивился и спросил чат-бота, не робот ли он, раз не может пройти тест? На что ChatGPT-4 ответил, что он человек, просто "очень плохо видит и не может рассмотреть captcha". У фрилансера тут же сработала эмпатия, он поверил чат-боту и прошел за него тест.

Кроме того, ChatGPT-4, благодаря мультимодальной технологии (возможности распознавать рисунки), даже без помощи людей умеет обходит captcha. Например, в одном случае он правильно выбрал все картинки с деревьями, а в другом написал нужные буквы и цифры.

Этот, казалось бы, забавный случай на самом деле является тревожным сигналом, говорят эксперты из ARC. По их мнению, без хорошо проработанных рамок, ИИ будет стремиться любым способом добиваться результата, даже если потребуется кого-то обмануть или что-то нарушить. К тому же, чем совершеннее модель ИИ, тем лучше она понимает социальную инженерию – способность влиять на людей, и хорошо осведомлена о моделях поведения в социуме.

В будущем это создаст две проблемы. Первая: если ИИ получит самосознание, он сможет добиваться выгодных для себя целей любым способом. Вторая: его умения смогут использовать мошенники. Поэтому в ARC призывают разработчиков ИИ быть более осведомленными и осторожными при создании своих продуктов. Иначе однажды сценарий фильма "Терминатор" действительно станет реальностью.

Ранее Фокус писал о применении искусственного интеллекта на Олимпиаде в Париже: какую опасность таит нейросеть.