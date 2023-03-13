Искусственный интеллект на Олимпиаде в Париже: какую опасность таит нейросеть

Правозащитники выступают против использования ИИ как инструмента контроля над людьми, считая, что системы распознавания лиц нарушают права человека.

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В следующем году Франция будет принимать летние Олимпийские игры, и власти страны планируют для обеспечения безопасности задействовать различные системы, работающие на основе искусственного интеллекта. В связи с этим активизировались правозащитники, которым не нравится компьютерная слежка за людьми, пишет Aljazeera. Тем более, что под эту инициативу во Франции планируют принять отдельный закон, и активисты по защите прав человека считают, что он станет отправной точкой для тотальной слежки в стране. Фокус попытался разобраться в этой ситуации.

Основные претензии правозащитников к ИИ

По словам генерального секретаря Amnesty International Агнес Каламард, планируемый к принятию закон, разрешающий использование ИИ для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, несет основную угрозу правам и свободам, особенно в аспекте такой проблемы, как беженцы и мигранты. Она опасается, что приняв соответствующий закон, власти Франции начнут тотальную слежку за отдельными социальными группами внутри страны уже после Олимпиады. В качестве примера она напомнила о событиях на Олимпийских играх в Лондоне, где система распознавания лиц ошибочно пометила двух человек, как потенциальных преступников.

Искусственный интеллект обеспечит безопасность на Олимпиаде в Париже Фото: Canon

Агнес Каламард отмечает, что в США, в таких крупных городах как Нью-Йорк, например, активно интегрированы в местную инфраструктуру камеры наблюдения, оснащенные функцией распознавания лиц. В большинстве случаев их основное количество установлено как раз в районах, где преобладают представители разных этносов, что привело к преследованию протестующих Black Lives Matter со стороны полиции.

Глава Amnesty International призывает отменить принятие запланированного закона и утверждает, что ее поддерживает 38 общественных правозащитных организаций, которые настаивают на том, что подобная слежка с использованием ИИ не соответствует "духу и законам Евросоюза".

Что говорят правоохранители об использовании ИИ

Со своей стороны французские чиновники обещают, что ИИ-системы никоим образом не будут задействованы для поиска "неугодных" граждан. Все данные, собранные с помощью компьютерного мониторинга, будут зашифрованы и "обезличены".

Власти Франции утверждают, что для проведения Олимпийских игр 2024, которые привлекут 13 млн зрителей, необходимы исключительные меры безопасности, и без помощи искусственного интеллекта тут не обойтись. Правоохранители утверждают, что нейросети будут использоваться только для обнаружения "подозрительной или ненормальной" активности в толпе. Алгоритмы будут анализировать видеоизображения с фиксированных камер видеонаблюдения или дронов, выделяя поведение, считающееся ненормальным или подозрительным, затем система автоматически уведомит полицию, чтобы та могла быстрее отреагировать на инциденты.

Какие ИИ-системы будут применены на Олимпиаде 2024

Какие конкретно системы ИИ будут охранять Олимпийские игры в Париже – не известно. Эта информация засекречена и подробных данных о них нет. Впрочем, власти Франции не скрывают, что будут использовать ИИ не только для обеспечения безопасности 600 тыс. людей, пришедших на открытие Олимпиады 2024, но также вокруг стадионов, на городских улицах и в общественном транспорте. При этом в МВД подчеркивают, что никакого распознавания лиц или сбора биометрических данных не будет – только мониторинг поведения толпы и отслеживание угроз.

Использование системы ИИ для контроля толпы на парижской Олимпиаде 2024 будет являться "экспериментом", который может быть расширен в будущем, если окажется полезным. Кроме того, нейросеть будет контролировать специалистов, анализирующих полученную от ИИ информацию и принимающих решения.

Если верить чиновникам на слово, то, видимо, они не будут использовать скандально известный продукт компании Clearview AI для распознавания лиц. Впрочем, эксперты по безопасности перечислили системы ИИ для контроля толпы, которые вероятно может использовать власть, чтобы следить за гостями парижской Олимпиады.

Итак, некоторые системы ИИ могут моделировать поведение толпы на основе мотиваций и принятия решений отдельных "агентов" (других умных устройств). Обычно это означает, что каждому "агенту" назначается набор переменных, которые измеряют различные черты или состояния, такие как стресс, личность или разные цели массового собрания людей. Затем система использует эти переменные для определения того, как люди будут реагировать в той или иной ситуации, о которой система осведомлена, собирая данные в режиме реального времени. Такой подход позволяет создавать интерактивные и реалистичные симуляции толпы, учитывающие эмоции, социологические роли и личностные характеристики присутствующих.

Власти Франции обещают, что ИИ будет только отслеживать поведение толпы, а не конкретных лиц Фото: Canon

Другие нейросети могут анализировать различные типы данных, такие как видео, звук или посты в соцсетях, и выполнять задачи в реальном времени, определяя уровень безопасности или предоставляя информацию полиции и спецслужбам для предотвращения конфликтов.

Власти Франции на Олимпиаде 2024 в Париже могут применить и системы ИИ для подсчета людей в толпе от компании Canon. Эта технология использует алгоритмы для обнаружения и подсчета количества голов, что позволяет точно определить количество людей в толпе. Технология может быть полезна для организации мероприятий и расчета количества полицейских и медиков.

Кстати, ИИ может анализировать пол и возраст в толпе с помощью нейронных сетей, способных распознавать визуальные образы. Это может быть полезно для выявления зачинщиков агрессии в толпе. Также система поможет в поиске потерявшихся людей (детей), сужая поиск по полу и возрасту.

Как ИИ может помочь на Олимпиаде 2024

Впрочем, искусственный интеллект может следить не только за правопорядком на Олимпийских играх в Париже. Есть множество сфер, где ИИ может помочь. Например, уже сейчас нейросети помогают мониторить погодные условия для открытых видов спорта, таких как футбол или теннис. ИИ может более точно предсказывать скорость и направление ветра, температуру и влажность и другие факторы, которые могут повлиять на результаты соревнований.

ИИ может помочь в тренировках олимпийцев, распознавая их движения в трехмерном пространстве и давать им обратную связь по улучшению техники. Например, ИИ может сравнивать движения спортсмена с эталонными моделями или с движениями других спортсменов и выявлять ошибки, давать рекомендации по оптимальному распределению усилий, выбору оборудования или тактике игры.

ИИ отслеживает движения и дает рекомендации спортсмену для достижения лучших результатов Фото: Intel

ИИ-системы, которые уже были задействованы на Олимпиадах

CurlingHunter

Это система для игры в керлинг, которая может показывать реальные траектории, прогнозируемые траектории броска во время игры на большом экране на стадионах, в прямом эфире, в Интернете в реальном времени. CurlingHunter помогает спортсменам совершенствоваться и повышать интерес зрителей к игре. Это первая система ИИ, которая была успешно применена на Зимних Олимпийских в 2022 в Китае.

CurlingHunter с функцией ИИ впервые применили на Зимней Олимпиаде 2022 года Фото: Соцсети

3D Athlete Tracking (3DAT)

Продукт Intel использует камеры с компьютерным зрением и датчики движения для анализа движений спортсменов в трехмерном пространстве и создания интерактивных графиков и статистики для зрителей. 3DAT отлично зарекомендовал себя в разных видах спорта, таких как плавание, гимнастика и пляжный волейбол.

3DAT помогает спортсменам лучше тренироваться с помощью ИИ Фото: Intel

Олимпийские игры и ИИ: какие перспективы

Эксперты утверждают, что с каждым годом внедрение ИИ в столь многочисленные мероприятия, как Олимпиада, будет только возрастать. Ведь ИИ может помочь повысить не только безопасность, и эффективность, и качество Олимпийских игр. Например, ИИ способен анализировать большие объемы данных, переводить трансляции на родной язык зрителя из любой страны мира и помогать спортсменам улучшать свои навыки и тренировки с помощью биометрического мониторинга и обратной связи.

В будущем ни один спорстмен не сможет обойтись без помощи ИИ Фото: Intel

С другой стороны, ИИ является причиной различных дебатов, касающихся этики и прав человека, что несколько омрачает радость от посещения Олимпийских игр. Но в любой случае можно быть уверенным, что ни одни дальнейшие Олимпийские игры не обойдутся без искусственного интеллекта.

Ранее Фокус писал, что первая страна Европы уже отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх 2024 в Париже.